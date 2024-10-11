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東張西望丨裝修後電視牆倒塌愛貓被壓死　裝修公司負責揭導致悲劇原因鞠躬致歉

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發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

裝修公司負責人吳先生接受《東張西望》主持黃耀英訪問。

早前有貓主於網上發文控訴，其寓所新裝修不久，電視牆卻突然倒塌並壓死屋主的8歲愛貓。裝修的公司事後現身致歉，並主動聯絡《東張西望》

在昨晚（10月10日），現身接受《東張西望》主持黃耀英訪問的裝修公司負責人吳先生講述事件，同時為錯誤致歉，亦指曾向貓主提出賠償，但遭對方回絕。

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事主寓所裝修後電視牆倒塌令愛貓被壓死。

東張西望丨未用長螺絲打入牆內

吳先生坦承公司要為今次事件負責，指從相片可見，傢俬背面是有螺絲不足的情況出現，而且在傢俬安裝後，應有工程品質檢驗程序，可是當時公司卻疏忽沒點算清楚螺絲數量。

主持黃耀英問到：「個電視機係咪你哋裝？」吳先生回應指，電視機不是公司安裝，一般情況是客戶自行安裝，同時會有說明書指示安裝位置、螺絲數量等。

吳先生續稱：「今次我哋嘅傢俬有不足嘅情況發生，繼而本身呢個電視架，亦都冇用長螺絲打入落呢個磚牆裡面，所以我覺得係其中一個因由呢，就令到牆身嘅飾面板，同一時間都塌下落嚟。」

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東張西望丨負責人90度鞠躬致歉

此外，一名自稱事主胞姊也聯絡《東張西望》，她質疑為何事發後，該公司只派一名入職一年半的同事跟進，而不是本身跟進事件的同事。對此，吳先生回應解釋，因為負責涉事單位的人員（工程管理同事）已離職，故公司委託現任工程經理跟進。

同時，吳先生指，已找到涉事單位的安裝師傅，稱：「其實因為呢位安裝師傅，佢喺現場環境，佢自己都好內疚，都已經係痛哭㗎啦，當時個師傅自發性向客戶講，佢自行賠償兩萬元，但係呢兩萬元並不是我哋公司要求佢，或者我哋公司想解決問題嘅兩萬元。」

裝修公司負責人吳先生脫下口罩。

他表示在工程經理匯報此不幸事件後，公司的跟單經理已即與客戶聯絡，事主表明不想公司提供傢俬的重造或維修服務，而想用其他方式解決，事主曾考慮過作出保險索償，或公司現金賠償。

吳先生再為此事件向事主、貓貓、觀眾道歉，並表明願意承擔責任，而一直戴住口罩受訪的他在訪問最後脫下口罩，然後站立起來向鏡頭90度鞠躬致歉。

吳先生向鏡頭90度鞠躬道歉。

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