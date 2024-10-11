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深近視｜眼疾風險高數十倍有機會致盲 千度近視6旬婦突患白內障視力剩3成

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近視逾500度即屬深近視，眼疾風險高數十倍，更有機會致盲。

近視度數達500或以上，即屬深近視。年屆60歲的吳女士從事會計，需長時間對着電腦工作。近視過千度的她前年突然視力模糊，更覺環境昏暗，經視光師檢查後更發現度數高達2,300度。

「即使只與我相隔1米遠，我都看不清對方雙眼。」視光師指無法再配眼鏡，建議她到眼科求醫。她原以為工時長致近視加深，檢查後竟發現是白內障。

突患白內障視力僅剩3成

自小已患近視的吳女士，讀幼稚園時已達300至400度，隨發育期遞增，最終深至1,300度：「近視年年加，年年換眼鏡，至中學開始戴隱形眼鏡。」

經眼科醫生檢查後，發現吳女士視力下降源於雙眼患有嚴重白內障，當時視力僅剩3成。接受白內障摘除手術後，視力恢復進度良好，其深近視、老化及散光等問題更一掃而空，毋須再戴眼鏡。「無論近或遠嘢我都看得見，不用戴眼鏡好爽！」

完成白內障手術後，醫生發現吳女士（左）亦患早期青光眼，視覺神經輕微萎縮、視野收窄。幸而及早發現，可以眼藥水控制眼壓，病情穩定。（朱永倫攝）

術後回家她才發現，原來患病期間因視力昏暗，家中客飯廳裝了多達十數枝燈泡：「好光、好刺眼，屋企好似放火咁。」

近視父母遺傳機率高11倍

談及身患白內障，吳女士坦言始料不及。因覺得白內障源於眼睛曾受傷，常發炎或年紀大，而她瞳孔沒有白點，視野亦沒有缺失，除了視力模糊沒其他病徵。故她提醒深近視患者定期檢查，以防眼疾：「幸而今次檢查得快，（有眼疾）隨時會盲！」

誘發深近視的因素眾多，如父母遺傳、閱讀距離太近、長時間觀看電子屏幕、缺乏戶外活動、休息不足等。香港眼科學會會長、奧比斯義務眼科醫生李琬微續指，若父母雙方均患深近視，子女患深近視的機率較常人高11倍。

調查發現，過半人認為接受激光矯視手術後可解決深近視誘發的併發症風險，香港眼科學會會長、奧比斯義務眼科醫生李琬微澄清激光矯視僅助患者矯正視力，對減低眼疾風險並無幫助。（朱永倫攝）

近7成人視力有異樣

為進一步了解港人視力健康，今年8至9月奧比斯聯同香港眼科學會進行一項調查，針對年齡、近視度數、近視認知及用眼習慣作分析，參與人數達1,432人。

調查發現34%受訪者患有深近視，68%人有出現不同程度的眼睛症狀，如飛蚊、眼痛、眼紅、眼腫，或物件有疊影、光環或光影，可能是白內障及視網膜退化的早期症狀。除此之外，3%人更出現視力模糊及閃光問題，有機會是視網膜裂孔或脫落的早期病徵。

調查亦發現，三分二受訪者每日使用電子產品的時間為4小時或以上，約三分一人經常於黑暗中觀看電子屏幕，一半受訪者每日平均睡眠時間不多於6小時，這些均為誘發深近視的風險因素之一。

李醫生指即使成年後眼球發育完成，長時間對着電子屏幕過度刺激眼球，近視仍有機會加深數百度。

深近視眼疾風險高數十倍

李醫生強調，深近視與眼疾風險有莫大關係。國際研究指出近視度數逾500度者，青光眼風險較無近視者高3倍，白內障高6倍、視網膜脫落高20倍，黃斑病變則高約40倍，情況不容忽視。

她提醒：「深近視與眼疾（風險）有關，別諱疾忌醫，一有異樣應盡早找眼科醫生做檢查。好多人擔心青光眼會致盲，但其實只要及早發現並治療，病情受控制就不會影響視力。」

深近視者宜40歲開始驗眼

一般人50歲後應每年驗眼，惟深近視患者眼睛退化較常人早5至10年，李醫生指曾有過千度近視病人50多歲已患有嚴重白內障，建議深近視者宜早於40歲開始每年驗眼，檢查視力、量度眼壓、放大瞳孔檢查眼底等。若出現病徵如飛蚊、閃光，病人應盡早求醫。

深度近視者宜早於40歲開始每年驗眼。（朱永倫攝）

預視近視惡化貼士

  • 閱讀距離應保持至少30厘米
  • 應與手機屏幕保持至少30厘米距離，平板電腦為40厘米，電腦則50厘米
  • 勿於光綫不足的環境下閱讀或使用電子產品，眼壓於短時間內飈升，有機會誘發急性青光眼
  • 使用電子產品20至30分鐘後，應讓眼睛休息20至30秒
  • 多於陽光下進行戶外活動，有助減慢近視加深

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