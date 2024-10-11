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女嬰命危｜3個月大女嬰急性心衰竭命危　急須心臟移植

社會

發布時間： 17 分鐘前

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3個月大女嬰急性心衰竭命危，急須心臟移植。（醫管局提供）

一名3個月大女嬰急須進行心臟移植。她現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。醫管局今日（11日）響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。

女嬰祈祈3個月大，B型血，今年9月14日因食慾不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，隨後出現心源性休克（cardiogenic shock），同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。9月25日接受肺動脈繃紮手術（pulmonary artery banding），惟三日後病情惡化，要施行心肺復蘇法，及接駁體外膜氧合器。

祈祈確診擴張性心肌病變（dilated cardiomyopathy），需依賴體外膜氧合器 （人工心肺機 extracorporeal membrane oxygenation ）支援生命，並正使用呼吸機及強心藥物。因急性心臟衰竭情況危殆，急需進行心臟移植，否則隨時會出現心律不正、出血、感染等併發症而有生命危險。心臟移植是目前唯一能延續生命的方案，祈祈現已納入心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。

3個月大女嬰祈祈（醫管局提供）

醫管局指，鑑於有關病人的情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

發言人強調，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。

對於器官衰竭的危急病人，器官移植往往是他們延續生命的唯一希望。當離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官以救助性命垂危的病人，不僅給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。

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