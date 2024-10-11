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體育盛事｜香港相隔28年再成亞洲龍舟錦標賽東道主　總會冀賽事帶動九龍東經濟

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發布時間： 2 小時前

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中國香港龍舟總會主席鐘志樂。（彭大偉攝）

第15屆亞洲龍舟錦標賽今日（11日）起一連三日在觀塘海濱舉行，香港相隔28年後再度成為東道主。今屆亞錦賽吸引13個國家和地區共800名龍舟建兒參賽，當中港隊派出超過100名運動員出戰。總會相信，賽事能帶動九龍東的經濟，由稱亞錦賽是2027年世界龍舟錦標賽的試點，相信兩者都能舉辦成功。

賽事分設100米、200米、500米及2000米共4個距離，並設有公開組、混合組及女子組。適逢國慶75年，今屆賽事亦特別設有國慶盃賽。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，相信各隊伍在未來3日能上演精彩賽事，展現龍舟運動的團結精神，歡迎廣大市民及大灣區旅客前來觀戰。以往很多龍舟賽事均在城門河舉行，但鍾志樂指，城門河有水流，水不夠深，達不到國際標準，而觀塘海濱有很長的海岸線，也夠水深、水靜，感謝動九龍東的配合，將觀塘海濱公園設為一個國際賽場。鍾志樂，相信未來數日能帶動整個九龍東的經濟，透露觀塘區6間酒店的預約已全部爆滿。

觀塘海濱早前出現船隻泊位阻礙賽道問題，總會更明言若2026年仍無法處理，便會放棄主辦2027年的世界龍舟錦標賽。鍾志樂稱已將船隻清出，將來會討論觀塘海濱的方向，應是舉辦水上運動，還是停泊船隻為主。他指，今次亞錦賽是試點，希望世錦賽能夠成功。他續稱，世錦賽將有3500名海外運動員自費來港參加，形容「唔係咁簡單」，可吸引全球及大灣區旅客，為本港帶來經濟效益，亦令體育產業更成功。

承辦能力方面，鍾志樂指，總會每年都舉辦很多賽事，包括香港國際龍舟邀請賽，稱總會已有幾十年舉辦國際賽事 的經驗，期望未來各單位能加強合作，相信可順利舉辦世錦賽。

賽事舉行期間，觀塘海濱將設有觀眾席，讓市民近距離觀賞賽事，亦設有具中國傳統特色的攤位遊戲。場地開放時間為每日上午10時至下午5時，免費入場。

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