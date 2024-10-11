體育盛事｜亞洲龍舟錦標賽一連三日在觀塘海濱舉行　港隊代表冀更多市民認識龍舟運動

▲ 亞洲龍舟錦標賽一連三日在觀塘海濱舉行。（彭大偉攝）

第15屆亞洲龍舟錦標賽今日（11日）起一連三日在觀塘海濱舉行，吸引13個國家和地區共800名龍舟建兒參賽，當中港隊派出超過100名運動員出戰。有港隊代表表示，觀塘海濱鄰近啓德體育園，相信能引起市民注目，期望比賽令更多市民認識龍舟運動。

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曾參與杭州亞運、首次出戰亞錦賽的港隊代表鄒紫欣，已率先與隊員於今早的2000米混合錦標賽取得銅牌。她指，今次目標是衝擊獎牌，但坦言對手，特別是國家隊十分強勁，會盡力取得好成績。她續指，今次比賽是很好的學習過程，會學習其他國家隊伍的技術，調整自己的爬法。

對於亞錦賽再次在港舉辦，鄒紫欣指，很多隊友上班上學都會經過觀塘海漬，今能在這個場地比賽感到特別，加上場地鄰近啓德體育園，相信能引起市民注目。她又指，很多市民都會去觀塘海瀆，今早比賽時亦有很多市民打氣，希望大眾能看見他們的努力，讓更多人認識這項運動，亦期望當局投放更多資源在龍舟運動上。

另一港隊代表陳駿霆同樣首次出戰亞錦賽，以往曾代表香港到內地及日本比賽，期望在比賽能取得好成績。他透露，和隊員一個月前進行集訓，由於大部分隊員都是業餘運動員，都是下班、放學後才參與訓練，準備了很久，希望能衝擊獎牌。

觀塘海濱將首度作為舉辦龍舟國際賽的地方，陳駿霆形容大會「安排得好好」，水域亦很適合進行賽事。他期望比賽令更多市民認識龍舟運動，「好多人會覺得淨係端午節先玩嘅活動」，但其實全年都有比賽，冀長遠有更多人參與這項運動，有關資源和培訓亦相對提升。

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