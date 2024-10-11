萬聖節2024丨朗豪坊聯乘電笠3大活動 白紙推萬聖節寵物市集

▲ 毛茸茸萬聖節寵物市集

今年萬聖節，朗豪坊聯乘文化藝術潮流生活平台「電笠」和國際得獎漫畫家 PEN SO，由10月11日至31日，引領大家走進《奇幻黑白：旺角異世界》！PEN SO將於10月26日親臨現場主持創作導賞旅程，親自向大家解構他筆下的超現實故事。

《奇幻黑白：旺角異世界》

PEN SO以其獨特細緻的筆觸，細膩地描繪隱藏於旺角的迷離異象，創作出如長出獠牙及蜘蛛腳的朗豪坊、化身黑貓舌頭的朗豪坊天梯、甚至是在旺角大街出現南瓜UFO吸走途人和巴士等超現實畫作。

▲ 【電笠】人人和音 x PEN SO《奇幻黑白：旺角異世界》

【電笠】「人人和音」

萬聖節限定實體電話亭聲音裝置，邀請本地不同界別的朋友分享他們心目中最超現實的旺角，拿起電話筒，細聽各種旺角的都市奇聞及傳統的旺角獨有文化。

從旺角名字的由來、金魚街的愛情故事、電影中開往大埔的旺角紅 Van，到深夜更熱鬧的果欄等10個故事，呈現出香港人暗藏心底的城市奇觀。

白紙市集 x 阿青Hwah Lau 《毛茸茸萬聖節寵物市集》

▲ MINISO X哈利波特快閃店

以得意可愛的萬聖節造型寵物俘虜大家，場內更有市集限定紀念品，前往相應地點完成任務，即可獲取印章，免費換領限定市集紀念品，並享有額外寵物用品折扣優惠。

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