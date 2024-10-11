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重陽節｜重陽節前夕48萬港人出境　當中逾36萬人北上按年增14%

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發布時間： 1 小時前

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重陽節連同周末，大批港人趁三日假期，乘坐高鐵北上。（陳靜儀攝）

一連三天重陽節長周末今日（11日）展開，不少港人趁機北上消費，當中不少人早在昨（10日）傍晚放工即前往內地，多個陸路口岸大排長龍，而港珠澳大橋口岸及深圳灣口岸一度有長長車龍。

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根據入境處統計，昨日共有48萬人次港人出境，按年增加16%；當中逾36萬經6個陸路口岸北上，按年上升14%。同日約7萬人次內地訪客訪港，按年減少12%。

昨夜不少網民在社交平台分享，大批市民已經北上，羅湖、落馬洲支綫都迫滿人；其中有網民指，今（昨）晚約8時許，羅湖口岸往深圳方向，迫爆上下二層，「行李過機要排40分鐘，不要走下層通道，沒有空調！！」

至於深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸同樣多人，往珠海的車龍長達數百米，至晚上11時情況才消化車龍。

昨日共有479,606港人出境，較去年重陽節前夕、10月22日的414,266人次，增加15.8%；其中近36.3萬人次經高鐵西九龍、羅湖、落馬洲支線、香園圍及深圳灣北上，較去年31.9萬人次，上升13.6%。

另一方面，同日有7萬人次內地訪客，較去年的7.9萬，減少11.8%。

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