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反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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深仔記在香港創立逾40年，以招牌的雲吞麵而馳名。（攝：梁偉榮）

在香港開業已逾40年的老字號麵店深仔記，最近首度衝出香港，在深圳開設旗艦店，除了招牌的鮮蝦雲吞麵，還備有多款全新推出的菜式。問老闆深哥和達哥是否要反攻深圳？兩位拍檔多年的好兄弟，齊聲說除了迎合港人北上熱潮，亦希望將港式地道風味介紹給更多食客品嘗。

深仔記雲吞麵於1982年開業，以每日新鮮包製的雲吞，以及堅持使用金華火腿、大地魚、羅漢果等食材熬製的湯底而馳名，現時全港共有6間分店，近日宣布北上開店，進駐深圳東門的桂園路，位近港人熟悉的地鐵老街站出口。

首度進駐深圳的深仔記旗艦店，店鋪佔地約4,000呎。

老闆之一達哥稱早在幾年前已有打算北上開店，只是後來碰上疫情，才令計劃延後。「我們香港的分店不乏內地遊客光顧，他們都經常說想在內地都吃到這種港式口味，所以覺得可以嘗試一下。」

中港口味略不同

深圳旗艦店佔地約4,000呎，提供戶外用餐空間，室內環境採用新派港式冰室設計，店內有著特色飲品掛牌和港式茶記術語吊燈，充滿香港風味。達哥說開店數月，生意不錯，平日都有約7成客，周末和假日人客就更多。

說到經營方針，達哥坦言中港兩地飲食文化始終稍有分別，他們仍在摸索學習中。「原來內地口味比較清淡，如香港人偏愛較甜的瑞士汁，深圳人則鍾情較鹹，似滷水汁。」深圳店還有獨家供應的甜品如牛角包雪糕，全為令食客提供更多新鮮感。

兩位好朋友深哥（右）和達哥（左）攜手經營，（攝：梁偉榮）

嚴選食材

不過，深仔記的招牌如蔥花滑蛋飯、鮮蝦雲吞麵則堅持保留香港風味。達哥表示：「內地人最喜歡的是地道港式口味，現時都有兩個香港主廚長駐，分別負責雲吞麵和水吧部門，另外有位師傅以前在中環一間出名的牛雜店做，現在就會主理深圳店的清湯腩、牛雜。」

食材方面，他們亦希望保留到香港味道，故會花不少心機在深圳選購材料。「開店前我們都花了幾星期不斷在深圳找食材，因為想有返香港那種味道，譬如雞蛋都試了好多間，最後選用了湖北蛋加赤蛋。」

招牌鮮蝦雲吞麵，大大粒雲舌，香港店純約售$43/碗，深圳店售人民幣29/碗。（攝：梁偉榮）

兩位老闆現時同時經營香港和深圳分店，堅持親力親為，才能保持食物水準。「我們一星期都要上去3、4日睇住，始終並非大集團式經營，加上現在經濟時勢，唯有鞭策自己做好些，辛苦點才可以維持質素。」

另外，內地食肆競爭大，又多跟網上餐飲平台合作推出優惠，他們都有向專業團隊查詢意見，又會多拍網上影片宣傳，不斷在調整方向。

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腳踏實地迎難關

深仔記最初由深哥創立，後來由老友達哥共同經營，深哥稱多年來自己負責內部如開發菜式，而達哥則主責對外如宣傳、管理等。他笑言：「我包雲吞都差不多50年，現在都要經常創新，保證食材靚，才可以吸引客人。」食客形容深仔的雲吞做法是黃金比例，深哥指便是他多年來用心鑽研的秘訣，都不至於不外傳，都會授予店內的師傅。

深哥多年來仍然堅持親力親為（攝：梁偉榮）

近年香港市道吹起寒風，兩位老闆坦言開業數十年，亦面對過不同挑戰，像疫情期間大埔分店便要結業。達哥稱：「我們做民生生意，市民始終都會食，無論經濟好與壞，只要俾心機用心去做，腳踏實地，相信總能捱過難關。」

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