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小紅書丨吃1碗牛腩牛筋河被誤收943元　投訴職員態度令人無奈

社會

發布時間： 56 分鐘前

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（示意圖，經濟日報圖片）

在香港吃1碗牛腩牛筋河大約要花多少錢？有女士在小紅書女發文指，日前在旺角某間連鎖餐廳吃1碗牛筋腩河，餐牌標價43港元。

可是她用餐完畢以支付寶結帳，職員卻誤收943港元，可是樓主因趕乘飛機，因此急問何時能處理退款，但她形容女職員「語氣超級不耐煩」地稱：「等一下，先幫別人結帳」。

樓主指，原來該女職員不懂得處理退款事宜，要連打3個電話問人才能處理退款，而且也沒作出道歉。

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網民反應兩極

不少網民指職員做法不當，「其實這很不正常，我之前也在不同茶餐廳打過暑假工，我們做錯事情都會道歉啊，做錯事情還不道歉這不是沒禮貌嗎？」、「她兇你更兇，直接在店喊他們多收費，不及時處理報警，延誤了（航班），他們出全部費用」，甚至引用劉德華金句「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」。

但另一方面也有網民指全只是樓主一面之辭，未必完全可信，有人指「冇片冇真相」等。

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