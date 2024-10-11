著數優惠｜Häagen-Dazs聯乘KYUBI推冰袋套裝 AIRSIDE店合照打卡贏禮物

▲ Häagen-Dazs啟德AIRSIDE店將化身KYUBI主題店，巨型立體KYUBI模型更聯同限定KYUBI甜點套餐迎接一眾「生粉」親臨合照打卡，上載至社交媒體更可贏取精美禮物。

雪糕品牌Häagen-Dazs首度與人氣時尚品牌KYUBI聯乘推出兩款全新期間限定派對冰袋套裝「經典派對冰袋套裝」和「精選派對冰袋套裝」，兩款冰袋均為 Häagen-Dazs x KYUBI獨特設計，時尚又型格，適用於不同場合，美觀又實用。

派對套裝包攬多款Häagen-Dazs經典皇牌產品，在品嚐Häagen-Dazs幼滑香醇的雪糕同時更可參加抽獎活動，每個派對套裝均附上抽獎卡，有機會贏取大獎「Häagen-Dazsx KYUBI行李牌」及其他豐富獎品，人人有獎，多買多中。

派對冰袋套裝集多重驚喜於一身，絕對是冬日派對的必備之選。除此之外，為慶祝期間限定派對冰袋套裝的推出，Häagen-Dazs啟德AIRSIDE店將化身KYUBI主題店，巨型立體KYUBI模型更聯同限定KYUBI甜點套餐迎接一眾「生粉」親臨合照打卡，上載至社交媒體更可贏取精美禮物。

▲ 「精選派對冰袋套裝」冰袋的設計概念來自日式「風呂敷」便當袋。

全新的期間限定派對冰袋套裝共有「經典派對冰袋套裝」和「精選派對冰袋套裝」兩款，設計絕對顛覆大家對冰袋的一貫概念 ── 一個冰袋、三種用法，除了適合出門旅行或日常使用，更可自由配搭當中的配件和掛飾，亦是「生粉」應援必備之物！

「經典派對冰袋套裝」的冰袋以標誌性的KYUBI CROSS及Häagen-Dazs字樣作設計，完美融合兩大品牌的元素。挺身透明單肩包配搭內層的 Häagen-Dazs x KYUBI 橙色冰袋，適合進行戶外活動或外出旅遊時使用，美觀又實用。

外層的透明袋亦可以獨立使用，正好迎合近期的透明袋熱潮，立即變身成時尚單品。加上隨袋附送，印有特大KYUBI字樣的可拆式長肩帶，方便「生粉」們應援時彼此相認，更可掛上Häagen-Dazs x KYUBI小吊飾，增添型格魅力。

▲ 「經典派對冰袋套裝」的冰袋以標誌性的KYUBI CROSS及Häagen-Dazs字樣作設計，完美融合兩大品牌的元素。

「經典派對冰袋套裝」的所有配件均可自由配搭使用，「Mix and Match」襯出不同造型和風格，是不能錯過的百搭實用商品。「精選派對冰袋套裝」冰袋的設計概念來自日式「風呂敷」便當袋，袋上的和風花式圖案拼湊成KYUBI獨特的蓮花標誌，與Häagen-Dazs的經典顏色完美融合，散發出清新日系風格之餘亦帶優雅。