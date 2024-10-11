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施政報告2024｜連串醫療事故林哲玄促加強高官問責　籲吸引世界頂尖藥企落戶

政治

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片）

施政報告將於下周三公布，醫療衞生界立法會議員林哲玄提交建議書，指連串醫療事故和建築設備事故令公立醫院管治響起警號，政府在檢討《服務質素和病人安全系統》之餘，亦應就高管問責不足、員工工作體驗不被重視、病人體驗不佳，一併納入檢討範圍。

林哲玄認為，現行制度下高管問責不足，強調問責不只是當醫療事故發生後，高管們出來站台，見傳媒、鞠躬、問候家屬、查找不足、紀律處分員工、高管自己扣分扣獎金、以至最嚴重的問責下台。他認為，政府向醫管局購買公共醫療服務，醫管局高層有責任確保所售賣服務達標、物有所值、具成本效益，反問政府每年向醫管局支付900億以上，醫管局是否應該給出一個服務的規格（specifications） ？

林哲玄認為，醫管局應該硏究按述項目還原成本，否則政府付出的資金是否物有所值，根本無從估算。高管有責任確保Spec和價格相稱，如果無法控制成本，高管應該問責。

基層醫療需加強中醫角色

另外，林哲玄認為，生命科技研發是重要的新質生產力，香港在醫療衞生服務方面擁有多項優勢，認為除了發展自身的藥研科技外，政府在政策上須吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港，以搭乘世界級藥研之已有能力，進一步發展本港藥研實力，邁向國際。

基層醫療方面，林哲玄認為，進一步發展重心在於：社區醫療網絡的建成、社區與醫院的對接，以及社區醫療和專科醫療的合作治療。強調中醫角色務必加強。

倡分層設立醫療資助門檻

林哲玄又建議進行醫療融資改革，原則是善用公帑、能者多付，增加用者責任意識，資助有需要的人，進行有需要的診斷治療。他提議分層設立門檻，政府可以考慮在審視資產之後，為家庭收入在貧窮線及以下的人士悉數補貼公營醫療服務，為家庭收入在貧窮線以上到家庭入息中位數的人士提供高補貼（等於沒有加價的現在費用
）。另亦提議建立個人或家庭醫療儲蓄戶口。

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責任編輯：戴朗希

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