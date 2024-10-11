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再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱

健康資訊

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

作為唐詩詠的戲劇老師，Olivia認為這位學生既努力且勤力。(彭大偉攝)

城市人往往因工作或學業繁忙而缺乏接觸大自然，影響身心及精神健康。由資深戲劇家甄詠蓓（Olivia）於2018年成立的童迷香港藝術計劃將於12月中推行「動戲大地藝術節  再翅飛飛」企劃，取址嘉道理農場暨植物園，舉行大地市集、大自然工作坊、專題講座，以及全港首個與大自然共融的大型沉浸式劇場等活動。

演員唐詩詠今次擔任護鳥大使，推廣一家大細盡情享受自然環境，重建心靈健康。

「童迷香港藝術計劃」旨在透過表演藝術，改善小朋友及年輕人的精神健康發展。疫情期間，甄詠蓓透過從事心理學的朋友的分享，了解到社會上有不少家庭因疫情被困在家，出現精神及家暴等問題，她因而決心於疫情過後，舉辦一個大自然的戶外活動企劃。

資深戲劇家甄詠蓓（Olivia）將於12月中推行「動戲大地藝術節  再翅飛飛」企劃，取址嘉道理農場暨植物園，推全港首個與大自然共融的大型沉浸式劇場等活動。更邀得演員唐詩詠擔任護鳥大使。(彭大偉攝)

其後，企劃得到政府「藝能發展資助計劃」的資助，在構思活動過程間，團隊需要思考香港有哪些大自然適合舉辦活動。Olivia在一次展覽中，遇到在嘉道理農場工作的舊相識，兩人經過一輪傾談後，感到志同道合，就向嘉道理農場提出借用場地的請求，最終得到園方的支持，得以順利舉辦「再翅飛飛」的連串活動。

行禪學習靜下來

沉浸式劇場體驗是「再翅飛飛」企劃的重頭戲之一。甄詠蓓表示︰「以往觀眾欣賞劇場時都是坐着的，但今次觀眾將會四處走動，到達不同的處所，睇戲之餘又會化身劇中角色經歷當中的劇情。」

Olivia指這類沉浸式劇場體驗在外國已相當流行，但只局限於房間、貨倉、醫院等室內場地，而今次將是首次將沉浸式劇場體驗帶到戶外。有見及此，團隊不僅找來劇場的演員，更邀得農夫、雀鳥專家、鼓手等自然教育專家及表演藝術家合作演出。劇場會在山上以一個大型巡遊作結，整個過程需要讓觀眾自由參與，但又能夠控制好場面，Olivia將體驗形容為「搞亂山頭」，並直言沉浸式劇場體驗是她多年參與劇場演出以來，挑戰性最大的一次。

唐詩詠受到Olivia的邀請為企劃擔任護鳥大使，並負責工作坊中的行禪活動。(彭大偉攝)

唐詩詠（Natalie）則稱多年前曾聽過一個關於行禪的講座，及後她曾參與一個關於行禪的泰國次旅，在行程當中，了解到行禪的重要性。經Olivia的邀請下，並考慮到企劃的活動需動靜皆宜，Natalie就為參與者構思出行禪活動。

她認為行禪是學習靜下來的行為︰「好多時候，人就好似一枝搖動過的茶一樣，需要時間靜止和沉澱。」過程中，她將引領參與者「沉浸於自己」，她強調是次行禪並非一般坐着的行禪，而是邊走邊行禪，讓參與者走在大自然的環境下，體驗並學習將自己靜下來，長遠有助他們解決平日所遇到的精神健康問題。

接觸大自然忘卻煩憂

兩人平時都有接觸大自然的習慣，並認為此舉有助忘卻煩憂。甄詠蓓早於10年前就會跟朋友行山，她從山上欣賞到以往從未見過的香港美景，並感歎道︰「原來香港咁靚！」

直至疫情期間，Olivia亦有保持行山的習慣，並有不同看法和感受︰「當時外出都要戴口罩，但到山上除下口罩時，就有如身處另一空間，大自然讓我們遠離疫症之餘，更為我們帶來一種安慰。」Olivia指行山的過程中會不斷思考，但又不會越諗越「灰」，她形容身處大自然的當下會不其然地清卸了生活中的煩惱。

唐詩詠自離開TVB後開始了跑步的習慣，她直言以往並不喜歡跑步，但希望挑戰自己不喜歡做的事。她會跟友人會跑山，跑水塘，據Natalie的友人所指，在特定時段跑會較適合︰「早上8點前跑，除了陽光沒那麼曬之外，空氣對肺部都特別好。」

甄詠蓓鑑於疫情後，社會上出現不少精神及家暴等問題，因而決心舉辦一個大自然的戶外活動企劃。(彭大偉攝)

跑的過程中讓Natalie發覺大自然為人們帶來養分。「接觸大自然時，對我們的身體有排毒的作用，而情緒則有釋放的感覺。」她因此認為身體跟大自然是一種結合，兩者是密不可分的。Natalie跑山的習慣持續至今並揚言︰「不論長短，我每日都會跑！」她認為養成跑山習慣後，令她得到以往從未有過的能量，去應付日常生活中的事。

大馬學戲結緣

甄詠蓓和唐詩詠合作「再翅飛飛」前，已是戲劇上的「師徒關係」，Olivia形容這段關係皆源於緣份。多年前，Natalie到馬來西亞進修戲劇，當時主講的戲劇老師正是甄詠蓓當年的戲劇老師。當時甄詠蓓剛好到馬來西亞探望其老師，過程中無意間留意到唐詩詠台上既難堪又無助的一面。形容當時對方對上台演出雖積極但又感到恐懼，又受到導師嚴厲的訓斥，因此經常落淚。

Natalie後來經戲劇老師的引薦下，就報讀Olivia開設的戲劇課程。當初她到馬來西亞學戲的其中一個原因，就是因為當地戲劇課堂的同學不會認出她，但後來發現每個人都只會專注於自己的學戲進度。因此，她決心摥拋開演員包袱，報讀了甄詠蓓的多人面授戲劇班，持續至今。

明年再有新搞作

作為唐詩詠的戲劇老師，甄詠蓓認為這位學生既努力又勤力︰「雖然她外表軟弱，但內裏其實好堅強，只要是她想做的事，我相信她定能做得到。」Olivia又認為現階段的演出，已跟當年初相識時有所進步，她舉例指︰「Natalie近日經常問我聲綫上的改善情況。不論做人還是做戲，都無時無刻希望改進自己，相當了不起。」

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在「再翅飛飛」企劃過後，她跟Natalie將於來年再有新搞作，但現時需暫賣關子。以往以拍劇為主的唐詩詠則表示仍希望拍攝劇集新作，她形容現時做主持及拍YouTube為：「在另一個世界學習和接觸不同的事物」，認為從中所吸收到的都對她在戲劇上有所裨益，唯目前會專注拍攝旅遊節目及YouTube等以往較少接觸的新領域。

INFO

「動戲大地藝術節  再翅飛飛」

票價︰正價$380/優惠價$280（適用於全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及一位同行照顧者、接受綜合社會保障援助支援人士）

公開售票︰10月14日起於Art-mate（https︰//www.art-mate.net/doc/77959）公開發售

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