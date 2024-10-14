新品速遞丨美心蜘蛛俠石板街蛋糕　投射裝飾輕按出現經典名句

▲ 美心西餅推出全新「蜘蛛俠石板街蛋糕」，蛋糕備有立體蜘蛛俠公仔，趣味感爆分。

美心西餅近日一連串推出多款不同造型和口味的蛋糕，迎合顧客對蛋糕的需求。乘著熊貓來港的熱潮，首先推出《萌趣熊貓蛋糕》，不單有非常可愛的超萌造型，蛋糕更附上造型插牌，讓你隨心打扮蛋糕！想把熊貓變成男仔就插上俊俏十足的紳士帽，插上少女感滿分的蝴蝶結，頓時就變了個人見人愛的可人兒，趣味滿分！蛋糕以朱古力蛋糕及海綿蛋糕層層相隔，配合熊貓的「黑白配」色調，味道層次豐富。切開蛋糕後三色啫喱糖傾瀉而出，營造出繽紛歡樂的氛圍！

▲ 美心西餅乘著熊貓來港的熱潮，首先推出《萌趣熊貓蛋糕》！

另外，秋天是屬於栗子的季節，美心西餅採用山東出產粒粒色澤均勻的圓滾滾栗子以及搜羅瑞士的綿滑栗子蓉，推出全新限定兩款《秋日金栗》系列蛋糕，包括栗子蒙布朗、迷你秋栗脆脆，絕對是入秋後必食的甜蜜首選。首度推出的法式經典甜品栗子蒙布朗，外面佈滿栗子蓉，灑上雪白糖霜如像「白朗峰」的初雪，入口更是多重享受，絲滑的栗子蓉配原粒栗子、開心果粒及脆糖，使其口感更豐富，每啖都盡享矜貴之最。而迷你秋栗脆脆最適合小型聚會或獨個享受，作為整體主調的栗子配搭朱古力蛋糕，品嚐香甜濃郁交替滋味。

▲ 美心西餅採用山東出產粒粒色澤均勻的圓滾滾栗子，推出全新限定兩款《秋日金栗》系列蛋糕。

美心西餅又與人氣 MARVEL角色 Spiderman攜手合作，推出全新「蜘蛛俠石板街蛋糕」，蛋糕備有立體蜘蛛俠公仔，他利用蜘蛛絲吊在充滿英倫感的燈柱上，更備有投射裝飾，輕按一下就出現蜘蛛俠的名句 「Always be yourself」以及圖案，讓一眾粉絲回味經典場景，趣味感爆分。蛋糕表面以香濃忌廉及棉花糖點綴，內在則以朱古力口味的甘納許、忌廉、蛋糕以及朱古力脆珠，讓你仿似置身於朱古力天堂。此外，美心西餅還特別設計了型格爆表的「蜘蛛俠水樽」，以鮮艷亮麗的紅色作主色，樽身佈滿角色的蜘蛛俠圖案，方便攜帶之，也讓你日常也能伴隨心愛的角色四處出行，集實用和時尚感於一身。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】