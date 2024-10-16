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台灣親子遊丨花蓮遠雄悅來飯店住宿直擊 海洋公園區近距離餵海獅

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

花蓮遠雄悅來大飯店位於壽豐鄉鹽寮村山嶺，依山而見，一邊飽覽無敵海景，另一側則能眺望到整個花蓮市景。(傅承嘉攝)

近期香港海洋公園因熊貓到港再成大眾焦點，更有市民希望能有機會親手「摸」熊貓，可行性有待印證。但愛好動物人士亦毋須失望，不如考慮聖誕假期期間到台灣花蓮旅遊。

花蓮遠雄悅來大飯店除擁無敵山海景致之外，更設有滿足不同年齡層的休憩設備，性價比極高。入住期間，更可順道到飯店山下的遠雄海洋公園，與海豚，海獅等海洋生物零距離互動，適合一家大細盡情享受。

飯店設有多種房型，當中探索庭園客房，流露濃厚「探索」氛圍，適合一家大細入住。(傅承嘉攝)

花蓮遠雄悅來大飯店位於壽豐鄉鹽寮村山嶺，飯店提供往返花蓮車站及機場的接駁車，由花蓮車站往返飯店只需約15分鐘車程。抵達飯店時，會發現整座飯店依山而建，往外眺望能夠飽覽整個花蓮市景，相當怡人。

翻新後奪獎

當走進大堂時，一股宏偉的感覺襲面而來，住客尚未進入房間前，已能夠大概感受到飯店的豪華氣派。原來遠雄悅來大飯店耗時3年、斥資1億港元進行了翻新蛻變工程，並一舉摘下「繆思設計獎」（Muse Design Awards）中的「最佳景觀環境飯店」國際大獎，以及2024世界旅遊大獎（World Travel Award 2024）、是台灣唯一入選的「亞洲領先家庭度假村」。

飯店設有家庭海景、探索庭園、精緻山景客房、豪華海景客房以及發現庭園客房等房型，供不同類型的旅客選擇。而記者今次就入住探索庭園客房，莆進房內，果然名不虛傳，整個房間都流露着一股「探索」的氛圍。房間以罕見且獨特的帳篷設計，為住客帶來野外露營的感覺，牆身更印有原野上的各種動物，探索感十足。

拉開露台玻璃門，房外的海景隨即映入眼簾。(傅承嘉攝)

房間的一大亮點是配備投影熒幕，住客可躺在沙發或床上，靜心享受大螢幕帶來的影視娛樂。而房間的盡處則是一個小花園露臺，住客可躺在沙灘椅上享受日光兼飽覽海景，探索庭園客房的配置考慮到親子之間的需要，頗為適合一家大細入住。

飯店設有多項休閒娛樂設施，滿足各年齡層對飯店內都能體驗休閒活動的需要。瑞奇活力館中就包括兒童遊戲室、健身房、室內外泳池等。各年齡層在此皆可各得其所、各取所需，享有自在舒適的娛樂體驗。

飯店的瑞奇活力館設有多項休閒娛樂設施，滿足各年齡層對飯店內都能體驗休閒活動的需要。(傅承嘉攝)

另外，飯店一樓設有一個名為悅沐館的休憩空間，館內有如家中大廳，設有多張舒適沙發，三五知己能夠在此聚首閒聊。飯店更會定期舉辦基礎手沖咖啡及各項舒壓課程，向住客提供房間以外的放鬆空間，相當貼心。

在地食材入饌

享用餐點是住宿其中一個重要的環節，記者第一晚就到飯店的「秋草鍋物料理」享用流港人「至愛」的火鍋作為晚餐。火鍋最重要的湯底由主廚獨門研製，並以細火慢燉至色香味俱全，有日式與麻辣等湯底供食客選擇。

火鍋食材堅持嚴選花蓮13鄉的在地蔬果、肉類入饌，堅持重現食材「原味」，食客一口就能夠嘗到花蓮的美味。若然火鍋不合口胃，飯店更提供早，晚餐自助餐，菜式種類繁多，自助酒吧更提供日本品牌啤酒讓食客無限暢飲，相信能讓食客食得盡興。

飯店除提供採用在地食材的「秋草」鍋物料理外，更提供菜式種類繁多的早，晚餐自助餐。(傅承嘉攝)

但食客未飲夠或只想輕食，飯店的皮爾沙酒吧就最適合不過，雞尾酒、威士忌、紅酒、啤酒、咖啡甚至無酒精飲品都應有盡有，是返回房間休息前，跟好友，家人或伴侶閒聊慢活的好地方。

青蛙生態團

若然飯後太飽要消化一下，就要參與飯店特設「青蛙導覽」的夜間生態遊，飯店會為住客安排生態導賞，引領住客到後花園以及飯店周邊外圍環境尋覓不同種類的青蛙，據導賞員表示，園內有近百種青蛙，原來不同青蛙會有着不同的叫聲，住客遊歷期間除用眼觀賞外，更可用耳細聽分出不同青蛙的品種，頗為有趣。

「青蛙導覽」生態遊有助住客腸胃消化之餘，更能感受自然生態的美好。

遠雄海洋公園的機動遊戲設施皆是應有盡有，或要花上大半天才有機會玩盡。(傅承嘉攝)

機動遊戲應有盡有

入住花蓮遠雄悅來大飯店，當然不能錯過遠雄海洋公園。整個園區都是依山而建並分為八個區域，分別為海洋村、探險島、海洋劇場、歡樂大街、海盗灣、布萊登海岸、海底王國以及水晶城堡園區。過山車、跳樓機、海盗船、旋轉木馬、摩天輪等樂園必備的遊樂設施皆是應有盡有，或要花上大半天才有機會玩盡所有遊樂設施。

園內的晴空纜車就有如香港海洋公園的登山纜車一樣，能夠一邊吹風一邊飽覽整個園區的美麗景緻，可謂入園必坐之選。

親自餵飼海獅

遠雄海洋公園作為以「海洋」為主題的園區，遊客當然有不少接觸「海洋」的機會。園內的探險島水族館內有着各式各樣的海洋生物，館內佈置透過光影變化讓遊客猶如置身海洋當中。

飯店亦設有室內外游泳池供住客使用。(傅承嘉攝)

館方更會定時安排海洋生物專家帶領生態導賞團，為旅客介紹館內的海洋生物。遊客可近距離欣賞到鯊魚、魔鬼魚等平日少見的海洋生物，從中了解海洋生態的奧秘。

「美人魚實境show」是遠雄海洋公園其中一個必睇的表演，以往只在童話故事出現的美人魚隨即活現眼前。(傅承嘉攝)

另外，「美人魚實境show」是遠雄海洋公園其中一個必睇的表演，幾位經過嚴格訓練的表演人員穿上華麗的美人魚套裝後，就會落水專業且優雅地暢泳，以往只在童話故事出現的美人魚隨即活現眼前，表演完結前，觀眾更可到台前跟美人魚打卡，將罕見美麗一刻留住。

遠雄海洋公園的水族館有大量海洋生物，讓遊客了解海洋生態。(傅承嘉攝)

若然認為接觸「海洋」仍有距離，遊客可考慮額外付費，參與親親海獅的活動，園方會為參與者提供潛水衣，當一切準備就緒，參與者就可以零距離親身接觸可愛活潑的海獅，並可親自餵飼牠們，既刺激又有趣的體驗，定能為旅程留下深刻回憶。

遊客可額外付費，參與零距離親親海獅活動，過程中可親自餵飼牠們，定能為旅程留下深刻回憶。(傅承嘉攝)

Info
花蓮遠雄悅來大飯店
地址︰花蓮壽豐鄉鹽寮村山嶺18號
電話︰+886-3-8123999 
網址︰www.farglory-hotel.com.tw

遠雄海洋公園
地址︰花蓮壽豐鄉鹽寮村福德189號
電話︰03- 8123199
網址︰www.farglory-oceanpark.com.tw

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