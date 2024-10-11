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重陽節｜九龍殯儀館辦開放日　冀打破年輕人的忌諱、推廣生死教育

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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(九龍殯儀館提供)

今日是重陽節，九龍殯儀館舉行開放日，推廣殯儀文化及生死教育。開放日有不同講座及工作坊，包括遺體修復分享講座、遺物轉化體驗工作坊、音樂會及殯儀館導賞活動等，並展示不同創新紙紮產品，活動即日起開放至下午五時。

今日開放日共有一千人參加，九龍殯儀館負責人Bryan向TOPick表示反應是意料之外，館方近年於祭祀產品推出不少創新想法，包括推出「先人燒賣」。BRYAN表示，近年不少人並希望製作特別紙品給過世親人，才想到這些紙品放在互聯網上。開放日邀請到台灣的遺體修復師分享，包括處理防腐，修復容貌、化妝等，希望讓先人體面地告別世界。

Bryan表示，每逢重陽節食環署的火葬爐均會收爐，因此亦很少會有先人的家屬於這個日子選擇設靈，因此構思於這個日子騰空場地進行生命教育。他表示，以往的生死教育集中於長者，不過希望以新穎方式打破年輕人的忌諱，而今次活動亦有年輕人參加。他亦表示，殯儀館較小型機構有更多資源推廣生命教育，希望藉這個機會行多一步，未來亦會考慮繼續推出同類活動。

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記者：陳展棋

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