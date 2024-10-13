施政報告2024前瞻｜加快發展新質生產力　「創科創投基金」料推優化方案

▲ 中央及港府希望工商界加大投資，助力本港創科發展。（資料圖片）

【施政報告2024】要加速發展「新質生產力」，科技創新至關重要，港府在創科方面的投入有增無減，消息指，政府有意在重點環節，加強力度推動，包括投入更多資金引導產業發展，吸引外來資金。

強化「政產學研投」高效協作

政府一直鼓勵投資基金和私營機構對本地初創企業作更多投資，當局正優化「創科創投基金」運作，包括精簡流程等。創新科技及工業局局長孫東早前表示，會考慮強化「政、產、學、研、投」高效協作的措施，進一步豐富企業的融資渠道，推動產業發展及完善初創環境，加快發展新質生產力。

TOPick早前曾引述消息指，中央呼籲工商界採取「實際行動」，便包括希望工商界加大投資，助力本港創科發展。【促港加快建設國際創科中心 中央緣何頻頻要求工商界加持？】

施政報告2024｜創科創投基金政府投2億 吸逾21億私人投資

政府2017年成立「創科創投基金」，旨在鼓勵更多風投基金共同投資於本地創科初創企業。共同投資夥伴負責向創科署推薦合適的投資對象，創科署會與共同投資夥伴以大約1：2的配對比例，共同投資於合資格的本地創科初創企業。

現時，基金共甄選出20個共同投資夥伴，曾獲投資的本地創科初創企業有28間，政府的總投資額約二億一千萬元，吸引超過21億元私人投資。

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