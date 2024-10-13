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岑浩輝當選｜港澳辦發長文讚岑浩輝六方面獲澳門社會認可 包括勇敢突破

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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港澳辦主任夏寶龍曾視察澳門終審法院，與岑浩輝交流。（澳門新聞局圖片）

岑浩輝高票當選澳門第六任行政長官。港澳辦在澳門選管會宣布岑浩輝當選不久，發長文稱，清楚看到澳門社會對岑浩輝的認同、支持和希望集中在六方面。包括：愛國愛港、堅定熱誠；善於團結、群策群力；聚焦發展、求真務實；以民為本、重視民生；堅守國安、維護穩定；開拓創新、勇敢突破。

提出可行思路促進經濟適度多元

文中提及岑浩輝對經濟適度多元的看法，「圍繞這一道必答題，他在與社會各界的互動交流中，積極引導大家不斷深化認識，明確努力方向和工作重點，並研究提出一系列可行的政策思路和舉措考慮。」

港澳辦形容，澳門社會包括博彩企業和金融、貿易等各行業人士對此給予高度評價，認為岑浩輝對推動澳門發展的理念清晰，直面困難挑戰，統籌當下和長遠，積極對接國家發展戰略，充分展現加快澳門經濟社會高質量發展的決心和信心。

主動求變 展示積極作為意志

開拓創新、勇敢突破方面，港澳辦提到，岑浩輝在宣佈參選時就鮮明提出要銳意深化改革，開拓新局面、實現新進步，包括提出扎實推進政府自身改革；革新求進，構建治理水平更高、產業結構更優、經濟韌性更強、創新活力更足的高質量發展體系等。認為岑浩輝深刻理解和貫徹三中全會精神，主動識變、應變、求變，展示出把握機遇、銳意改革、積極作為的意志。

信岑浩輝能率各界凝心凝力 奮發革新

港澳辦相信，在歷任行政長官和歷屆特別行政區政府打下的良好基礎上，澳門特別行政區新一任行政長官定能不負人們厚望，團結帶領澳門社會凝心聚力、奮發革新，創造澳門更加美好的未來。

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