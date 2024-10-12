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鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程　首用雲端綜合數碼共用平台實時監察施工進度

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 11 分鐘前

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古洞站大型挖掘工程已於今年9月中完成。（陳靜儀攝）

東鐵綫古洞站工程去年9月動工，其中一截於東鐵綫隧道上方進行的大型挖掘工程已於今年9月中完成，期間未有影響東鐵綫日常行車。古洞站為全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，亦是首個全面應用雲端綜合數碼共用平台的新鐵路項目，並於施工期間以「自動地下水壓調節系統」，精準控制水位。

古洞站為東鐵落馬洲支綫的新車站，預計是港鐵網絡第100個重鐵車站，其中一截於東鐵綫隧道上方進行的大型挖掘工程於今年 3 月底展開，9月中完成。工程在一截東鐵綫隧道結構上方挖掘及移除覆蓋的泥土，將在興建落馬洲支綫時，已同步建造的古洞站框架結構重新展露，以便進行車站建造工程。

點擊圖片放大

港鐵公司項目經理一北環綫（隧道）羅迪高指，隧道呈箱形結構，主要由鋼筋混凝土構成。整個結構主要靠泥土的重力向下，和地下水的浮力互相抵消維持穩定的狀態。羅迪高指，工程分3階段挖掘約10米深泥土，首階段挖掘約3米後，團隊安裝28支、 每支約20噸的金屬支架，支撐兩邊泥土，其後再進行第二階段及第三階段的挖掘；挖出的泥土可填滿40個標準泳池。

安裝超過200個監察點　如握「水晶球」

古洞站為全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，工程順利推展歸功於善用科技。羅迪高透露，早在2003年建造落馬洲支線時，港鐵已在箱型結構下配置「板下排水系統」制水壓，以當年的科技，只可以利用人手操作，比較原始。至2024年，團隊引入全自動的「地下水壓調節系統」，羅迪高指，施工期間，團隊須於移除泥土的同時，調節地下的水壓，令上下的力量平衡，維持整個結構的穩定性，否則會影響到行車運作或者安全。他續指，系統有很多自動壓力感應器連接執行器，系統感應到壓力時，會傳送訊息予執行器，水閘會自動開關調節，令水壓可以達到團隊預設的水平。

團隊亦在約500米長的隧道段，安裝超過200個監察點，精準程度達至以微米計。相關數據會傳送到中央管理系統，並連接相關人員的電腦及手機，方便隨時檢視及快速應變，保障隧道結構穩定及行車安全。羅迪高形容，有了這些數據後，團隊就像手握「水晶球」，坐在辦公室就可以掌握所有情況。

另外，工程首次應用雲端綜合數碼共用平台（CDE），加上建築資訊模型技術（BIM），團隊可以預先計劃金屬支架的擺放位置、支架所採用的物料及重量等，確保有足夠支撐穩固地面，減少施工時的不確定性。羅迪高又指，BIM協助團隊發現工程的衝突，如瀑布門和水喉有衝突，以往要到施工時才發現，現時則可以在規劃時預計，大大提升工程效率。平台則設實時聊天功能，團隊可實時更新及共享施工圖則，讓所有成員隨時掌握最新狀況，減少施工出現問題的機會。

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