鐵路發展｜東鐵綫古洞站車站主體工程開展　料北環綫明年動工

▲ 港鐵有信心古洞站如期於2027年竣工。（陳靜儀攝）

大型挖掘工程完成後【見另稿】，港鐵下一步將進行車站主體工程。羅迪高指，車站主體工程相較挖掘工程更為複雜，除釘板、石屎等土木工程外，還有通訊、信用系統等基建工程，但強調工程正按時間表進行，有信心如期於2027年竣工。

港鐵公司項目經理一北環綫（隧道）羅迪高指，港鐵將「日以繼夜」推展工程，日間會進行車站主體工程，包括建造車站主體、車站大堂、地面出入口及其他附屬設施。至於夜間，如其他港鐵工程，團隊會把握「黃金兩小時」，進行安裝月台幕門，及改裝月台工程等。團隊將繼續利用CDE及BIM技術，為古洞站工程提質提效。

古洞站落成後，將成為東鐵綫及北環綫的轉車站，港鐵預計北環綫2025年動工，目標2034年竣工。羅迪高指，北環綫仍處於初步設計階段，但已在東鐵綫古洞站工地外圍預留空間。他提到，北環線牽涉的工程量和複雜性很大，包括10.7公里的隧道及5個車站等，不能與古洞站工程同時進行。他又指，將古洞站工程分拆，主要是希望可以早一點向提供服務，不需要等到2034年才能享用到古洞站。

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