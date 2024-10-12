  • 26°C
香港時間：20241012日 (六) 00:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鐵路發展｜東鐵綫古洞站車站主體工程開展　料北環綫明年動工

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港鐵有信心古洞站如期於2027年竣工。（陳靜儀攝）

大型挖掘工程完成後【見另稿】，港鐵下一步將進行車站主體工程。羅迪高指，車站主體工程相較挖掘工程更為複雜，除釘板、石屎等土木工程外，還有通訊、信用系統等基建工程，但強調工程正按時間表進行，有信心如期於2027年竣工。

港鐵公司項目經理一北環綫（隧道）羅迪高指，港鐵將「日以繼夜」推展工程，日間會進行車站主體工程，包括建造車站主體、車站大堂、地面出入口及其他附屬設施。至於夜間，如其他港鐵工程，團隊會把握「黃金兩小時」，進行安裝月台幕門，及改裝月台工程等。團隊將繼續利用CDE及BIM技術，為古洞站工程提質提效。

古洞站落成後，將成為東鐵綫及北環綫的轉車站，港鐵預計北環綫2025年動工，目標2034年竣工。羅迪高指，北環綫仍處於初步設計階段，但已在東鐵綫古洞站工地外圍預留空間。他提到，北環線牽涉的工程量和複雜性很大，包括10.7公里的隧道及5個車站等，不能與古洞站工程同時進行。他又指，將古洞站工程分拆，主要是希望可以早一點向提供服務，不需要等到2034年才能享用到古洞站。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【鐵路發展】古洞站預計建造成本增7成　 運輸及物流局指涉多項因素包括通脹
18:58 2023/10/20
【鐵路發展】古洞站預計建造成本增7成　 運輸及物流局指涉多項因素包括通脹
【鐵路發展】東鐵綫古洞站引新科技監控隧道結構　預製組件雲端平台加快工程
00:00 2023/12/22
【鐵路發展】東鐵綫古洞站引新科技監控隧道結構　預製組件雲端平台加快工程
【鐵路發展】東鐵古洞站2027年落成配合新區發展　 預留空間擴建北環綫
00:00 2023/12/22
【鐵路發展】東鐵古洞站2027年落成配合新區發展　 預留空間擴建北環綫
鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程 北環綫第一期料2027年完工
21:24 2024/09/20
鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程 北環綫第一期料2027年完工
鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程　首用雲端綜合數碼共用平台實時監察施工進度
今日 00:00
鐵路發展｜東鐵線古洞站完成大型挖掘工程　首用雲端綜合數碼共用平台實時監察施工進度
鐵路發展｜東鐵綫古洞站車站主體工程開展　料北環綫明年動工
今日 00:00
鐵路發展｜東鐵綫古洞站車站主體工程開展　料北環綫明年動工

你可能感興趣

【鐵路發展】古洞站預計建造成本增7成　 運輸及物流局指涉多項因素包括通脹
18:58 2023/10/20
【鐵路發展】古洞站預計建造成本增7成　 運輸及物流局指涉多項因素包括通脹
【鐵路發展】東鐵綫古洞站引新科技監控隧道結構　預製組件雲端平台加快工程
00:00 2023/12/22
【鐵路發展】東鐵綫古洞站引新科技監控隧道結構　預製組件雲端平台加快工程
【鐵路發展】東鐵古洞站2027年落成配合新區發展　 預留空間擴建北環綫
00:00 2023/12/22
【鐵路發展】東鐵古洞站2027年落成配合新區發展　 預留空間擴建北環綫
鐵路 建造 基建 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

重陽節北上｜港人北上迫爆口岸　港珠澳大橋深圳灣長車龍
重陽節北上｜港人北上迫爆口岸　港珠澳大橋深圳灣長車龍
癌症殺手｜女子停經10年突「嚟M」以為回春　檢查揭患子宮內膜癌
癌症殺手｜女子停經10年突「嚟M」以為回春　檢查揭患子宮內膜癌
重陽節禁忌｜重陽節是「極陽日」4個生肖小心沖煞　命理師公開6大禁忌：夫妻忌做1事
重陽節禁忌｜重陽節是「極陽日」4個生肖小心沖煞　命理師公開6大禁忌：夫妻忌做1事
急症室最長等候時間（10月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月11日 時間16:05）
深近視｜眼疾風險高數十倍有機會致盲 千度近視6旬婦突患白內障視力剩3成
深近視｜眼疾風險高數十倍有機會致盲 千度近視6旬婦突患白內障視力剩3成