中風｜中大及威院應用低場MRI診斷急性中風    最快6分鐘可溶栓

▲ (陳靜儀攝)

中大與北京天壇醫院等機構合作，於威院急症室設置一部低場磁力共振診斷（MRI）儀器，為急性中風病人作診斷，10月下旬將進入第二階段臨床試驗，並全面應用。使用新機配合一站式診斷下，按內地經驗入院至完成溶栓，最快只需要6分鐘。另亦可推算睡醒中風時間，令更多患者有條件接受溶栓治療。中大醫學院腦血管治療中心主任梁慧康表示，如果研究成效理想，希望更多公院可使用。

中大醫學院透過與中國卒中學會、以及北京天壇醫院合作，進行「一站式中風診治」臨床試驗。團隊於威院急症室引入一台「0.23T低場磁力共振儀器」，進行「一站式中風診治」臨床實驗。當急症室病人懷疑中風會被推入特別室，透過低場MRI診斷，並同場進行溶栓。

中大醫學院腦血管治療中心主任梁慧康解釋，現有磁力共振儀器使用需時30分鐘，無法於急性中風使用。而電腦掃瞄亦無法準確判斷缺血性中風，低場MRI則兼具診斷快、以及準確的特點。中大第一期臨床試驗中，低場MRI診斷時間僅為傳統MRI約十分之一時間。而內地30多間醫院中，應用低場MRI平均入院至接受溶栓的時間僅為15分鐘，最快一間醫院紀錄為6分鐘。

低場MRI另一特點是可推算「睡醒中風」的時間。團隊解釋，不少病人睡夢期間中風，直至起床才出現病徵，不過目前病人需確定於4個半小時內中風，才可提供溶栓治療。透過低場MRI可透過序列推算中風時間，如確認於4個半小時內中風即可進行溶栓。

87歲趙婆婆起床後發現失語症徵狀。入院時已半身不遂，正是睡醒中風的例子。她透過低場MRI診斷後接受溶栓，目前於沙田醫院休養。梁慧康坦言，如醫療團隊無法界定何時中風，「趙女士咁就一生，去老人院慢慢訓爛肉、因為其他併發症過身，咁係最典型」。不過透過新治療方法，他目前可以表達自己、亦能感受大小二便，治療效果已屬不錯，「起碼能過有體驗、有尊嚴的生活。」

▲ 70多歲的趙婆婆第二次中風，形容自己已「見怪不怪」。(陳靜儀攝)

梁慧康表示，早前於第一階段臨床試驗為20名病人進行診斷，並同時以傳統檢查進行對照。10月下旬起將進入第二階段試驗，屆時威院急症室將直接應用低場MRI，檢驗新機的診斷時間及安全性。梁表示，內地已不少病人做過診斷，並無明顯安全隱患，而新機佔地較少，每部費用為數百萬，較傳統MRI大幅為低，希望長遠能廣泛於公院使用。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】