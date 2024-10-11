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重陽節｜半日逾48萬港人北上　口岸人龍車龍迫爆

社會

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重陽節多人北上 (陳靜儀攝)

一連3天重陽節長假期，不少港人經各口岸北上，今日（11日）截至下午4時，有逾71.4萬人次經各口岸出入境，其中有近48萬人次港人北上內地或澳門。多個陸路口岸現人龍及車龍，不少港車北上要輪候逾1小時。

港鐵今午一度調整東鐵綫部分往羅湖列車班次，將終點站改為大埔墟站，至下午2時許回復正常。有市民稱北上消費平一大截，即使過境時間長亦無阻北上。

重陽節長周末今日展開，不少港人早在周五（10日）傍晚放工即前往內地，多個陸路口岸大排長龍，港珠澳大橋口岸及深圳灣口岸一度有長長車龍。

入境處統計，重陽節前夕（10日）有57.1萬人次經各口岸出境，其中港人出境有48萬人次，較去年重陽節前夕（去年10月22日）的41.4萬人次，增加15.8%。當中港人近36.3萬人次經高鐵西九龍站、羅湖、落馬洲支綫、香園圍及深圳灣北上，較去年同期31.9萬人次，按年上升13.6%。另一方面，同日有7萬人次內地訪客，按年減少11.8%。

至於今日重陽節，截至下午4時，有逾51.7萬人次港人出境，其中逾47.7萬港人北上內地或澳門，羅湖、落馬洲支綫、港珠澳大橋及深圳灣口岸昨早已擠滿離境人群，而不少人港車北上，當中深圳灣管制站車輛出境等候時間一度逾1小時。

港鐵更因應羅湖及落馬洲支綫管制站人數眾多，為配合關口人潮管制措施，調整東鐵綫個別列車的班次，部分列車的終點站改為大埔墟站。至下午1時半後，管制站人流及列車服務才回復正常。

有市民稱北上消費價錢便宜、食物種類多、服務亦較好，連同住宿料旅程花費約1,000港元，又指不擔心過關輪候時間過長。另有市民稱即使知道昨早出現過關人潮，等候時間較多，亦覺得「無所謂」，認為放假有時間等待。

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