施政報告2024｜將再穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：設計呈現香港繁榮昌盛

▲ 特首李家超指，將在下周三（16日）宣讀《施政報告》當日， 與團隊穿戴由理大師生攜手設計製作的綠色領呔和領巾。（特首李家超fb圖片）

【施政報告2024】新一份施政報告將於下周三（16日）公布。特首李家超今日（12日）在fb發文表示，當日會與團隊一起穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。

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特首李家超指，宣讀《施政報告》當日，會與團隊一起穿戴由理大師生攜手設計製作的領呔和領巾。設計融入本地標誌性的摩天大廈，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。他又指，領呔和領巾也用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮，形容是別具意義。

李家超稱，非常欣賞一班年輕人的創作意念，期望借此機會鼓勵社會各界多為學生和年輕人提供創作空間，鼓勵他們發揮創意，為香港注入更多創新活力。

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