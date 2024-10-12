流感高峰期｜料12月踏入冬季流感高峰期　孔繁毅籲本月起接種疫苗

▲ 香港大學醫學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅。（資料圖片）

香港大學醫學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅今日（12日）表示，目前流感和新冠感染均處於較低水平，但預計兩種感染或在冬季回升，其中12月可能進入流感高峰期。

孔繁毅今日出席電台節目時稱，冬季流感爆發料較新冠嚴重，且有機會出現去年所謂的「雙峰」情況，先是甲型H3爆發，相隔一段時間再出現H1。

他建議市民，尤其是長者、未曾感染流感的幼童等高危人士，應在本月開始接種流感疫苗，最遲不要超過12月，因接種疫苗後，一般需2至3周才可產生免疫反應。

他又稱，幼童如較害怕注射式疫苗，可選擇噴鼻式疫苗，兩者效用相若，但孕婦或有免疫缺陷人士不建議使用。

料冬天出現新冠小高峰 但破壞力及嚴重性愈來愈低

新冠病毒方面，孔繁毅指，新冠病毒雖然傳染性高，但破壞力及嚴重性愈來愈低，每次高峰規模都有所縮小，但預計冬季會出現小高峰。

他續指，美國疾控中心數據顯示，新冠病毒最新發展出KP.3.1病毒株，本港目前流行的變種病毒株則是KP.2，有關病毒株與JN.1分別不大。政府計劃11月引入針對JN.1變種的mRNA疫苗，他建議高危人士和免疫力低者接種。

隨着氣候變化 料有較多登革熱個案

另孔繁毅提到，本港登革熱個案近日有所增加，料隨着氣候變化會有較多個案出現，但現時本港未有登革熱疫苗，亦沒有治療藥物。他籲市民做好預防，避免到草叢多的地方並要清理積水。

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