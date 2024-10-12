  • 28°C
香港時間：20241012日 (六) 12:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李啟言傷勢丨So Ching控醫護疏忽致阿Mo高處向後墮　中大醫院承認事件：掛鈎未穩妥

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

舞蹈員李啟言（阿Mo）在MIRROR紅館演唱會事故受傷至2年多仍要接受治療。

【李啟言 / 阿Mo / 李盛林 / So Ching / 蘇芷晴】男團MIRROR在2022年於紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是2022年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）受重創。事故至今兩年多，李啟言現時仍在中大醫院接受復康治療。

阿Mo女友、前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）對男友一直不離不棄，在周四（10月10日），So Ching於社交平台發文指有醫護人員疏忽，令阿Mo上半身從高處向後墮下，幸好身體落在輪椅扶手上，否則阿Mo的頸部和頭部會經歷二次傷害。對此中大醫院承認，掛鈎不穩妥導致失去平衡。

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道

阿Mo與So Ching。

李啟言傷勢丨醫護人員疏忽大意

So Ching在發文中，先感謝醫院裏的醫生、護士非常照顧阿Mo的需要，讓他每天能順利完成日常治療，稱：「儘管復健的路真的很漫長、辛苦，但阿Mo總會付出200倍的努力接受治療、處理心情，我相信部分原因也是歸於醫院裏上上下下的大家，為他準備了安全舒適的環境。」

但好續指：「然而，近日發生了一件事。由於某醫護人員的疏忽大意，未有再三檢查清楚吊機的吊布上的安全扣是否已妥善扣好，讓阿Mo的上半身突然從高處向後墮下，幸好落點是在輪椅的扶手上，否則他的頸部、頭部會經歷二次傷害。過去亦曾發生小失誤，但因這次卻直接影響阿Mo的安危及康復情況，恕未能一再諒解。」

點擊圖片放大
+4
+3

李啟言傷勢丨院方表示關注事件

So Ching體諒醫護人員每天需處理大小事務，可是同時指：「但這也正暗示每一個崗位、每一個動作、每一個決定的重要，因為病人的生命也交托於醫護人員手上。」認真及專業對待自己的工作。

文末，So Ching稱：「最後懇請醫院及相關的負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類型事件。但願每個人多做一步、多想一點，讓生活能有開心、安心、順心的時候。」同時附上合十道圖案。

而中大醫院回覆傳媒查詢稱，有住院病人早前使用轉移器時，因其中一個掛鈎未穩妥失平衡，現場護士及病人看護即從旁扶著病人，並將掛鈎穩妥。同時指，之後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到床上。

同時，院方強調十分關注事件，已再提醒醫護人員要小心使用器材，免同類事情再發生。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級爸媽｜細女眼底有血管痣梁諾妍驚到喊　洪永城笑談餅印女：最希望她們似媽咪靚女！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道
18:09 2024/10/07
李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道
李啟言傷勢丨阿Mo第二階段手術成功　學習指揮四肢動作「重新學做人」
15:45 2024/07/07
李啟言傷勢丨阿Mo第二階段手術成功　學習指揮四肢動作「重新學做人」
李啟言傷勢丨阿Mo傷口愈合理想可拆手術釘　重拾肌肉收縮感覺
13:11 2024/07/14
李啟言傷勢丨阿Mo傷口愈合理想可拆手術釘　重拾肌肉收縮感覺
李啟言傷勢丨阿Mo意外後再度更新IG　女友So Ching轉發同一片段力撐
10:15 2024/08/23
李啟言傷勢丨阿Mo意外後再度更新IG　女友So Ching轉發同一片段力撐
李啟言傷勢丨阿Mo意外兩年後首以文字吐心聲　面對手術後5個月抽搐期
13:16 2024/09/10
李啟言傷勢丨阿Mo意外兩年後首以文字吐心聲　面對手術後5個月抽搐期

你可能感興趣

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道
18:09 2024/10/07
李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈　李盛林So Ching盼審訊還公道
李啟言傷勢丨阿Mo第二階段手術成功　學習指揮四肢動作「重新學做人」
15:45 2024/07/07
李啟言傷勢丨阿Mo第二階段手術成功　學習指揮四肢動作「重新學做人」
李啟言傷勢丨阿Mo傷口愈合理想可拆手術釘　重拾肌肉收縮感覺
13:11 2024/07/14
李啟言傷勢丨阿Mo傷口愈合理想可拆手術釘　重拾肌肉收縮感覺
李啟言 蘇芷晴 娛樂人物職業 KOL 歌手 網絡熱話 COLLAR Mirror

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間04:05）
深近視｜眼疾風險高數十倍有機會致盲 千度近視6旬婦突患白內障視力剩3成
深近視｜眼疾風險高數十倍有機會致盲 千度近視6旬婦突患白內障視力剩3成
著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 派錢 + 置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 派錢 + 置業 + 留學香港品牌【不斷更新】