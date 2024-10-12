李啟言傷勢丨So Ching控醫護疏忽致阿Mo高處向後墮　中大醫院承認事件：掛鈎未穩妥

▲ 舞蹈員李啟言（阿Mo）在MIRROR紅館演唱會事故受傷至2年多仍要接受治療。

【李啟言 / 阿Mo / 李盛林 / So Ching / 蘇芷晴】男團MIRROR在2022年於紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是2022年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）受重創。事故至今兩年多，李啟言現時仍在中大醫院接受復康治療。

阿Mo女友、前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）對男友一直不離不棄，在周四（10月10日），So Ching於社交平台發文指有醫護人員疏忽，令阿Mo上半身從高處向後墮下，幸好身體落在輪椅扶手上，否則阿Mo的頸部和頭部會經歷二次傷害。對此中大醫院承認，掛鈎不穩妥導致失去平衡。

李啟言傷勢丨阿Mo生活要靠別人幫忙感無奈 李盛林So Ching盼審訊還公道

▲ 阿Mo與So Ching。

李啟言傷勢丨醫護人員疏忽大意

So Ching在發文中，先感謝醫院裏的醫生、護士非常照顧阿Mo的需要，讓他每天能順利完成日常治療，稱：「儘管復健的路真的很漫長、辛苦，但阿Mo總會付出200倍的努力接受治療、處理心情，我相信部分原因也是歸於醫院裏上上下下的大家，為他準備了安全舒適的環境。」

但好續指：「然而，近日發生了一件事。由於某醫護人員的疏忽大意，未有再三檢查清楚吊機的吊布上的安全扣是否已妥善扣好，讓阿Mo的上半身突然從高處向後墮下，幸好落點是在輪椅的扶手上，否則他的頸部、頭部會經歷二次傷害。過去亦曾發生小失誤，但因這次卻直接影響阿Mo的安危及康復情況，恕未能一再諒解。」

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李啟言傷勢丨院方表示關注事件

So Ching體諒醫護人員每天需處理大小事務，可是同時指：「但這也正暗示每一個崗位、每一個動作、每一個決定的重要，因為病人的生命也交托於醫護人員手上。」認真及專業對待自己的工作。

文末，So Ching稱：「最後懇請醫院及相關的負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類型事件。但願每個人多做一步、多想一點，讓生活能有開心、安心、順心的時候。」同時附上合十道圖案。

而中大醫院回覆傳媒查詢稱，有住院病人早前使用轉移器時，因其中一個掛鈎未穩妥失平衡，現場護士及病人看護即從旁扶著病人，並將掛鈎穩妥。同時指，之後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到床上。

同時，院方強調十分關注事件，已再提醒醫護人員要小心使用器材，免同類事情再發生。

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