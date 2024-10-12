留港消費｜$11.4就吃到牛角buffet？　獲黃傑龍大讚「高手」即看慳錢秘訣

▲ 超低價吃牛角buffet，黃傑龍透露「高手」做法。（資料圖片）

受經濟下行影響，內地餐飲爆發減價戰，便宜價格吸引不少港人北上消費。不過，留港其實亦有辦法用超低價吃燒肉放題！敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍亦大讚是「高手」。

黃傑龍今日（12日）在fb發文指，有客人向他傳送兩張圖片，查詢為何朋友只用11.4元便可吃到牛角buffet。

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黃傑龍笑言，看到圖片後的第一個內心反應是「同睇到林超英負數嘅電費單一樣，心諗唔係啩？」，亦曾質疑兩張圖片是否無關，但細看後相信是真的，故詢問相關管理層。

他引述管理層指，客人惠顧單點菠蘿兩片12元，便可用積分換領午市定食D餐，單點食品亦可享金會員85折優惠。換言之，該名客人為牛角「KABU PASS」會員，只要作出少少消費，幫襯兩片菠蘿，便可用積分便換領午市套餐，非常抵食。

翻查「KABU PASS」牛角buffet積分獎賞頁面，會員憑880分即可換領午市「輕量級」燒肉定食；1,080分換午市「中量級」燒肉定食；1,280分換午市「重量級」燒肉定食；只需1,680分更可換午市「人氣・我選」燒肉定食。

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