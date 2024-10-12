虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治

▲ 「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。（狗主fb圖片）

一名35歲女菲傭疑因不忿向僱主請假被拒，遂向僱主飼養的14歲都柏文犬「阿皮」淋熱水或腐蝕性液體，導致牠身上出現多個傷口及脫皮，背部不斷滲出血水。

狗主昨日（11日）在fb發文指，「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世，而菲傭則已獲准保釋。狗主形容世界上有好好的人，亦有心腸歹毒的人，直言：「若然未報時辰未到。」

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14歲「阿皮」為雄性迷你都柏文，平日由菲傭照顧。狗主賴先生周日（6日）因發現「阿皮」肚瀉、不肯進食，且背部有一處傷口不斷滲出血水，遂帶牠到北角清華街一間獸醫診所看獸醫。

獸醫為「阿皮」剃毛後，驚揭牠背部有多處傷口及脫皮，其中一個傷口更有手掌大小，估計在4至7日前由腐蝕性液體或熱水造成。

賴先生稱，家中菲傭由今年1月開始聘請，工作表現一般，早前曾要求12月請假回國，但其工作未滿1年不能放大假，故出言拒絕，未知今次事件是否與她有關。

警方接報後展開調查，於周一（7日）在柴灣區拘捕一名35歲菲律賓籍女子，涉「殘酷對待動物」，案件交由東區警區刑事調查隊跟。菲傭被捕後亦已被解僱。

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