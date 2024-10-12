  • 29°C
香港時間：20241012日 (六) 14:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。（狗主fb圖片）

一名35歲女菲傭疑因不忿向僱主請假被拒，遂向僱主飼養的14歲都柏文犬「阿皮」淋熱水或腐蝕性液體，導致牠身上出現多個傷口及脫皮，背部不斷滲出血水。

狗主昨日（11日）在fb發文指，「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世，而菲傭則已獲准保釋。狗主形容世界上有好好的人，亦有心腸歹毒的人，直言：「若然未報時辰未到。」

點擊圖片放大
+4
+3

14歲「阿皮」為雄性迷你都柏文，平日由菲傭照顧。狗主賴先生周日（6日）因發現「阿皮」肚瀉、不肯進食，且背部有一處傷口不斷滲出血水，遂帶牠到北角清華街一間獸醫診所看獸醫。

獸醫為「阿皮」剃毛後，驚揭牠背部有多處傷口及脫皮，其中一個傷口更有手掌大小，估計在4至7日前由腐蝕性液體或熱水造成。

賴先生稱，家中菲傭由今年1月開始聘請，工作表現一般，早前曾要求12月請假回國，但其工作未滿1年不能放大假，故出言拒絕，未知今次事件是否與她有關。

警方接報後展開調查，於周一（7日）在柴灣區拘捕一名35歲菲律賓籍女子，涉「殘酷對待動物」，案件交由東區警區刑事調查隊跟。菲傭被捕後亦已被解僱。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

虐待動物｜大埔富善邨單位傳異味　破門發現34隻貓狗及一貓屍
09:20 2024/08/15
虐待動物｜大埔富善邨單位傳異味　破門發現34隻貓狗及一貓屍
虐待動物｜北角雲景道貴婦狗遭遺棄垃圾桶　警列殘酷對待動物案處理
14:37 2024/10/01
虐待動物｜北角雲景道貴婦狗遭遺棄垃圾桶　警列殘酷對待動物案處理
虐待動物｜14歲迷你都柏文背部潰爛　狗主疑外傭淋熱水所致報警
22:09 2024/10/06
虐待動物｜14歲迷你都柏文背部潰爛　狗主疑外傭淋熱水所致報警

你可能感興趣

虐待動物｜大埔富善邨單位傳異味　破門發現34隻貓狗及一貓屍
09:20 2024/08/15
虐待動物｜大埔富善邨單位傳異味　破門發現34隻貓狗及一貓屍
虐待動物｜北角雲景道貴婦狗遭遺棄垃圾桶　警列殘酷對待動物案處理
14:37 2024/10/01
虐待動物｜北角雲景道貴婦狗遭遺棄垃圾桶　警列殘酷對待動物案處理
虐待動物｜14歲迷你都柏文背部潰爛　狗主疑外傭淋熱水所致報警
22:09 2024/10/06
虐待動物｜14歲迷你都柏文背部潰爛　狗主疑外傭淋熱水所致報警
罪案 虐待 東區 診所 獸醫 菲律賓 柴灣 北角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）