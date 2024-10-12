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飛機糾紛｜國泰赴三藩市航班有老翁鬧事　抵埗後遭美警上手銬押走

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 44 分鐘前

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網上流傳一段影片，拍攝到一名國泰航空男乘客被美國警方鎖上手銬押離機艙。（網上影片截圖）

網上流傳一段長約33秒的影片，拍攝到一名國泰航空男乘客，被美國警方鎖上手銬押離機艙。國泰回覆TOPick查詢指，該名乘客在機上作出滋擾及影響飛行安全的行為，已向他發出通知，拒絕他乘搭國泰集團航班。

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影片開端，一名老翁在空姐攙扶下前行，期間空姐不斷安撫其情緒，著他「冷靜啲，行多幾步就到，我會幫你。」老翁則以廣東話高呼：「我犯咗咩法？我犯咗法就可以用法律懲戒，但我無犯到法！」；又稱「我80幾歲！」老翁雙手被鎖上手銬，身後有兩名美國海關及邊境保衛局警察。

國泰回覆TOPick查詢指，在周二（8日）由香港出發前往三藩市的CX872航班，因一名乘客在機上作出滋擾及影響飛行安全的行為，機組人員先後作出口頭及書面警告，並於航班抵埗後通報當地警方協助跟進，由執法人員陪同下機，事件中並無機組人員或顧客受傷。

國泰強調，所有決定均以顧客及機組人員的安全為首要考慮。而基於有關行為危害飛行安全，已向該名顧客發出通知，拒絕其搭乘國泰集團航班。

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