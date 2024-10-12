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國泰航空｜大阪返港A350客機延誤逾5小時起飛　國泰：技術故障

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 22 分鐘前

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國泰航空大阪返港A350客機因技術故障延誤逾5小時起飛。（資料圖片）

國泰航空有航班因技術故障延遲。國泰航空原定於當地時間昨日（11日）下午6時40分，由日本大阪返港的CX595航班，起飛前因技術故障而延遲啟程。

根據國泰網頁，該航班起飛時間一再延遲，至當地時間昨晚11時51分起飛（香港時間昨晚10時51分），延誤逾5小時。

國泰航空大阪返港客機因技術故障延誤逾5小時起飛。（國泰航空網頁截圖）

國泰回覆TOPick查詢指，國泰原定於當地時間昨下午6時40分以A350航機運作，由大阪關西國際機場前往香港的CX595航班，因起飛前的技術故障而延遲啟程。航機按照標準運作程序返回停機坪，由公司工程人員檢查。國泰強調該技術故障與航機引擎無關。

國泰又指，隨即安排了另一架航機運作CX595航班，並已於今日（12日）凌晨2時49分抵達香港。而在等候期間，公司為顧客提供餐點，且不時為乘客提供航班的最新資訊及適切協助，並安排需於香港過夜的轉機顧客在抵港後入住酒店。

國泰強調所有決定都以顧客和機組人員的安全為首要考慮。國泰對受影響的顧客帶來的不便，深表歉意並感謝他們的理解。

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