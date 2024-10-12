法定古蹟｜魯班先師廟完成修繕　古蹟辦11.16起逢周六提供免費導賞

▲ 魯班先師廟完成修繕工程，古蹟辦將由11月16日起，逢周六提供免費導賞。（香港魯班廣悅堂提供）

位於堅尼地城的魯班先師廟，早前被列為法定古蹟。香港魯班廣悅堂今日（12日）舉行奠定法定古蹟暨修繕竣工典禮。

魯班先師廟位於青蓮臺15號，由本地建造業工匠和商號發起籌建，於1888年落成，1928年原址重建。是次魯班廟修繕工程獲發展局和古物古蹟辦事處支持，以「修舊如舊」為原則進行修繕，不僅恢復了建築的原貌，更包含了大灣區交流合作、傳統建築工藝傳承，以及公眾教育3大元素。

古蹟辦將自11月16日起每逢周六（公眾假期除外）下午2時30分至3時30分，向公眾提供免費導賞服務。由專業導賞員帶領參加者參觀魯班先師廟，助了解廟宇的歷史及建築風格。活動無需預約，每次名額20人，名額先到先得，額滿即止。

另香港魯班廣悅堂將舉行 「再『見』魯班先師廟 全港填色‧繪畫‧攝影比賽」。

▲ 魯班先師廟奠定法定古蹟揭牌儀式。（香港魯班廣悅堂提供）

甯漢豪：與大灣區合作修繕和保育文物的楷模

發展局局長甯漢豪在典禮致辭時指，魯班先師廟是香港現時唯一供奉魯班為主神的廟宇，因其獨特歷史價值及非凡建築特色，前日（10日）正式被列入法定古蹟。

她又指，魯班先師廟於最近修繕竣工，香港魯班廣悅堂除了研究和鑽研其歷史，更邀請了粵港澳大灣區經驗豐富的專家和工匠參與修繕。她形容這次工程是粵港澳大灣區專家合作的成果，亦是香港未來更多修繕工作、文物保育都可與大灣區合作的楷模。

香港魯班廣悅堂主席鄧智宏則稱，有幸見證這座充滿歷史痕跡的廟宇回復昔日光彩。政府刊登憲報宣布把魯班先師廟列為法定古蹟作永久保護，代表魯班先師廟不僅是一座歷史建築，更是魯班文化遺產的重要象徵。

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