  • 28°C
香港時間：20241012日 (六) 17:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法定古蹟｜魯班先師廟完成修繕　古蹟辦11.16起逢周六提供免費導賞

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

魯班先師廟完成修繕工程，古蹟辦將由11月16日起，逢周六提供免費導賞。（香港魯班廣悅堂提供）

位於堅尼地城的魯班先師廟，早前被列為法定古蹟。香港魯班廣悅堂今日（12日）舉行奠定法定古蹟暨修繕竣工典禮。

魯班先師廟位於青蓮臺15號，由本地建造業工匠和商號發起籌建，於1888年落成，1928年原址重建。是次魯班廟修繕工程獲發展局和古物古蹟辦事處支持，以「修舊如舊」為原則進行修繕，不僅恢復了建築的原貌，更包含了大灣區交流合作、傳統建築工藝傳承，以及公眾教育3大元素。

古蹟辦將自11月16日起每逢周六（公眾假期除外）下午2時30分至3時30分，向公眾提供免費導賞服務。由專業導賞員帶領參加者參觀魯班先師廟，助了解廟宇的歷史及建築風格。活動無需預約，每次名額20人，名額先到先得，額滿即止。

另香港魯班廣悅堂將舉行 「再『見』魯班先師廟 全港填色‧繪畫‧攝影比賽」。

魯班先師廟奠定法定古蹟揭牌儀式。（香港魯班廣悅堂提供）

甯漢豪：與大灣區合作修繕和保育文物的楷模

發展局局長甯漢豪在典禮致辭時指，魯班先師廟是香港現時唯一供奉魯班為主神的廟宇，因其獨特歷史價值及非凡建築特色，前日（10日）正式被列入法定古蹟。

她又指，魯班先師廟於最近修繕竣工，香港魯班廣悅堂除了研究和鑽研其歷史，更邀請了粵港澳大灣區經驗豐富的專家和工匠參與修繕。她形容這次工程是粵港澳大灣區專家合作的成果，亦是香港未來更多修繕工作、文物保育都可與大灣區合作的楷模。

香港魯班廣悅堂主席鄧智宏則稱，有幸見證這座充滿歷史痕跡的廟宇回復昔日光彩。政府刊登憲報宣布把魯班先師廟列為法定古蹟作永久保護，代表魯班先師廟不僅是一座歷史建築，更是魯班文化遺產的重要象徵。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治
今日 12:49
虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治
飛機糾紛｜老翁涉機上滋擾遭美警上手銬押走　國泰：禁再乘搭旗下航班
今日 15:05
飛機糾紛｜老翁涉機上滋擾遭美警上手銬押走　國泰：禁再乘搭旗下航班
國泰航空｜大阪返港A350客機延誤逾5小時起飛　國泰：技術故障
今日 15:27
國泰航空｜大阪返港A350客機延誤逾5小時起飛　國泰：技術故障

你可能感興趣

虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治
今日 12:49
虐待動物｜疑遭菲傭淋熱水虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治
飛機糾紛｜老翁涉機上滋擾遭美警上手銬押走　國泰：禁再乘搭旗下航班
今日 15:05
飛機糾紛｜老翁涉機上滋擾遭美警上手銬押走　國泰：禁再乘搭旗下航班
國泰航空｜大阪返港A350客機延誤逾5小時起飛　國泰：技術故障
今日 15:27
國泰航空｜大阪返港A350客機延誤逾5小時起飛　國泰：技術故障
甯漢豪 比賽 古物古蹟辦事處 大灣區 攝影 發展局 堅尼地城 文娛藝術 工程 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
著數優惠丨慶祝甘味處鎌倉沙田新店 全線3日指定蕨餅特飲半價
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）