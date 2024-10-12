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重陽節｜昨近60萬人次港人出境疫後次高　僅5.6萬內地客訪港

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一連3日重陽節長假期昨展開，大批市民北上掃墓和旅遊。（資料圖片）

一連3日重陽節長假期昨（11日）展開，大批市民北上掃墓和旅遊。入境處數據顯示，昨日有近59.9萬人次香港居民出境，較去年重陽節長周末（10月21至23日）首日的近46.7萬人次，增約28.2%，亦為新冠疫情後第二高紀錄。

入境處數據顯示，昨共錄逾68.2萬人次出境，當中本港居民佔近59.9萬人次，內地訪客佔逾5.7萬人次。

翻查資料，去年重陽節長周末首日（10月21日），整體錄得逾60.2萬人次出境，當中香港居民有近46.7萬人次，內地訪客逾10.9萬人次。換言之，重陽節3日假期首日的出境港人人次，按年增約28.2%。

逾53.5萬人次港人經陸路北上

若扣除機場和碼頭出境數字，經各個陸路口岸北上的港人有逾53.5萬人次，亦較去年的逾41.2萬人次，增近30%。

而在各個口岸中，昨最多港人出境經羅湖出境，有逾13.9萬人次；其次是落馬洲支線，有近12.9萬人次；深圳灣有逾7.5萬人次。

入境內地客大減近47.4%

至於入境人次方面，昨錄得逾48.5萬人次，對比去年長假首日的近36.2萬人次，增近34.1%。其中，主要是香港居民，有近39.1萬人次；內地旅客則佔逾5.6萬人次，較去年的逾10.7萬人次，大減近47.4%。

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