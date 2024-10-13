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單車節｜郭基煇指參加人數破紀錄證運動普及化　環法冠軍享受沿途欣賞香港景色

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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新鴻基地產香港單車節。 (左)四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome。 (右)新鴻基地產執行董事郭基煇。（陳靜儀攝）

旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（13日）舉行。大會指，單車項目有6,000人報名，連同嘉年華預計有3.6萬人參與單車節。

50公里項目於早上5時15分開始，由旅發局主席彭耀佳、旅發局總幹事程鼎一等主持起步。多名著名運動員參加，包括「牛下女車神」李慧詩、三屆亞運金牌得主黃金寶、2011年單車世界冠軍郭灝霆、香港東亞運動會男子公路賽金牌得主鄧宏業、前港隊三項鐵人代表李致和及四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome。

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新地執行董事郭基煇完成項目表示，今年單車節各項目破紀錄有6,000人參與，是全民運動普及化的一項成就，稱單車節可向旅客及市民展現香港作為運動旅遊之都的魅力，而今次是新地第七次贊助旅發局舉辦單車節，也充分貫徹集團「運動行善」的精神，「所有參加者的捐款，加上總裁慈善及名人單車遊的捐款，新地都會加碼配對，一齊捐給公益金，所以是非常有意義。」

首次來港參與單車節的四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome指，香港道路品質完美，標示清晰，騎車時非常安全，而單車節的50公里項目與環法單車賽體驗非常不同，即使不是專業車手都能參與，沿途可融入城市，欣賞香港風光，「踩著單車在主幹道上欣賞香港的景色，是一種享受。」

他又稱，香港年輕自行車手前途光明，希望單車節在未來繼續發展，「希望看到他們未來幾年參加環法單車賽。」

「50公里組」橫跨6區，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館等著名地標，且首次穿梭沙田嶺隧道，由以往覆蓋「三隧三橋」改行「四隧三橋」。

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