單車節｜李慧詩今次嘆風景為主　黃金寶樂見市民參加挑戰自我

▲ 新鴻基地產香港單車節50公里，清晨五時十五分起步。 （陳靜儀攝）

旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（13日）舉行，單車項目有6,000人報名。另外，首個「單車節嘉年華」於西九舉行，集合本地餐飲、單車主題市集、大型打卡點等活動，開放時間由上午6時30分至下午3時，連同所有單車項目料有3.6萬人參與。

50公里項目於早上5時15分在尖沙咀起步，橫跨6區，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館等著名地標，且首次穿梭沙田嶺隧道，由以往覆蓋「三隧三橋」改行「四隧三橋」，最早衝線的一批車手，6時33分就到達佐敦道天橋。

多名著名運動員參加50公里組，包括「牛下女車神」李慧詩、三屆亞運金牌得主黃金寶、2011年單車世界冠軍郭灝霆、香港東亞運動會男子公路賽金牌得主鄧宏業、前港隊三項鐵人代表李致和及四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome。

李慧詩：去年以快為主錯過風景 讚昂船州大橋最靚

兩屆奧運銅牌得主、「牛下女車神」李慧詩第三次參加單車節，她稱上兩次對速度有要求「以快為主」，錯過不少沿路風景「踩得太快，睇唔到日出」，今年心態截然不同「寓娛樂於練車」，享受途中所有橋、隧道及風光，「最靚是昂船州大橋，平時在碼頭看， 一直覺得靚，但踩單車有不同感覺 。」

她表示，很欣賞今次的賽道沒有完全封路，某些賽道旁邊設有行人及車輛，可以推廣香港作為運動旅遊之都。她亦表示希望單車節能成為香港的標誌性節目，像歐洲的電影節般。

黃金寶：樂見市民參加 挑戰自我

黃金寶說，開心見到很多市民出來踩單車挑戰自我，亦有部分人悉心穿上特色裝束踩單車，非常開心。他又表示，今年首次舉辦單車節嘉年華，令單車節成為「由朝到晚」的盛事，不同層面的人都可以參與。

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