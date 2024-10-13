香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬

▲ 「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」表揚運動員創佳績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式。 （馮漢柱攝）

女子個人重劍金牌得主江旻憓在巴黎奧運後宣布退役，並加入馬會成為對外事務助理經理，至今超過2個月。被問到運動員生涯與職場生活最大的分別時，她直指職場生涯「好難好辛苦，要成日要睇人面色」，笑言要「向一眾打工仔致敬」，而現時與做運動員時差別十分大，「但我一直都覺得自己喺運動員，不會當自己喺前運動員」。

巴黎奧運後即加入香港賽馬會任職對外事務助理經理，江旻憓笑言最容易的工作是派卡片，「其他都好難」，她解釋現時新工作仍需時上手，「打劍20年我覺得自己無成熟過囉，𠵱家我已經知嘞」，不過強調十分喜歡這份工作，可以學習不同的知識。

江旻憓又表示，上班很忙，沒有時間玩劍擊，「返工好多嘢要學，同事對我好好」。她指，見到很多同事用心準備今日賽馬日活動，感謝傳媒及各界入場支持。

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巴黎奧運雖然閉幕將近兩個月，為表揚港隊在2024巴黎奧運會創歷史佳績，馬會今日（13日）在沙田馬場舉辦「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式。劍擊金牌得主張家朗、江旻憓，以及摘下兩面游泳銅牌的何詩蓓應邀出席。

馬會表示，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在頂尖大型運動會中勇奪獎牌的運動員；於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦獲頒獎金以作鼓勵。計劃發放超過1,700萬港元的現金獎勵，予在巴黎奧運取得獎牌及位列前八名的中國香港運動員，肯定他們所付出的努力和汗水。

馬會指，沙田馬場今日提早於10時35分開放，讓更多市民能夠參與「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，多名參與巴黎奧運的中國香港運動員已應邀出席，當中包括劍擊金牌得主張家朗、江旻憓，以及摘下兩面游泳銅牌的何詩蓓。

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