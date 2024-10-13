財爺網誌｜陳茂波：CEPA新協議強化香港作為「超級聯繫人」功能

▲ 財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示， CEPA框架下《服務貿易協議》的第二份修訂協議，讓更多港企和專業人才，能以更優惠的待遇進入內地市場，也將進一步提升香港作為區域總部的競爭力。

陳茂波發表網誌，講述新協議為港帶來的好處，以金融業為例，他指，新安排取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求，有利規模較小的金融機構，進入內地開拓保險市場。

旅遊業方面，陳茂波透露，經由香港入境內地的外國旅行團，可在廣東停留144小時的免簽政策，適用區域由珠三角地區和汕頭市，擴展至整個廣東省；到港參加掛靠內地港口的國際郵輪航綫旅遊的內地遊客，亦得以更便捷的方式入境香港，這有助郵輪公司以香港作為據點，發展更多航綫。

非中國籍內地通行證 收逾4.8萬宗申請

他又提到，自今年七月開始，非中國籍香港永久性居民可在港申請通行卡式證件，在5年有效期內可多次往返內地，讓他們更便捷地到內地公幹和旅遊。根據國家出入境管理局的數字，截至本月初，香港中旅社已收到約48 000宗相關申請，出入境管理局已發出約16 000張卡式證件。

陳茂波指出，該措施與新協議，將進一步提升香港作為區域總部的競爭力：將可吸引更多外資企業和專業服務公司選擇以香港作為進入內地市場的據點；為非中國籍香港永久性居民提供入境便利，則能吸引更多海外人士優先選擇以香港為駐地，以便進入內地。

他強調，新協議讓香港在服務貿易及專業服務方面的優勢和吸引力更為突顯，進一步提升香港在深化內地和全球各地經貿合作上的角色，強化香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能。

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