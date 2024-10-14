立法會｜立法會智慧謄錄系統升級　可實時速錄　憑聲認人

▲ 梁君彥稱，立法會秘書處善用人工智能提升議事效率。（梁君彥Facebook圖片）

立法會主席梁君彥去年透露，花7位數，購入內地AI龍頭企業科大訊飛語音軟件，記錄議員會上發言，去年9月，智慧謄錄系統「智識聽」成功落地，令立法會及委員會會議的逐字紀錄工作走向智能化。

梁君彥今日在社交平台分享系統最新發展。透露秘書處過去一段時間，不斷提供有用資料予科大訊飛，包括立法會成立以來，共約2億5000萬個中英文字，以及提供予大約100小時的會議錄音及80萬字會議謄本，以訓練其翻譯引擎，令其「功力大增，智慧升呢」。

他說，秘書處早上向立法會行政管理委員會匯報了「智識聽」的最新發展，並獲得行管會全力支持升級版「智識聽」第二期項目上線試用。

升級版「智識聽」不僅可逐字記錄會議過程，還有新功能：

1. 實時速錄 即時修改：開會時的發言會即時由語音轉為文字(廣東話文本)，因系統是以普通話為開發基礎，為免有重大的誤差，秘書處同事會隨即作初步修改。

2. 憑聲認人：系統的「聽覺」變得更靈敏，只要預先在系統登記，就能憑聲辨認發言者，並即時顯示發言者名稱，無需人手輸入，省時快捷，提升謄錄效率。

此外，系統亦能進行智能粵普翻譯及智能中英雙向翻譯。梁君彥形容，「智識聽」是好助手。秘書處的同事可利用省下來的時間及空間作更深入的工作，做好把關的角色。

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