香港運動員│冀放鬆心情開心地打劍　張家朗：未決定是否參加下屆奧運

▲ 「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」表揚運動員創佳績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式。 （馮漢柱攝）

在巴黎奧運衞冕花劍金牌的張家朗，在奧運後經歷一段長時間休息，他指東京奧運後只有3年時間備戰巴黎奧運，形容時間十分緊迫，「𠵱家相對上感受到可以透吓氣」。相隔3個多月，10月底才重投比賽，家朗稱，高壓的比賽環境「身體需要承受好多唔同嘅嘢」，放一個長假期是一件好事，可以讓身體好好地休息。

他表示，奪得第二次奧運金牌，心情沒有第一次激動「可能有咗第一次嘅經驗」，未來會繼續以放鬆的心情，開心地打劍。

他指，明年7月參加世錦賽後，會放一個短假期，再戰10月的有主場之利的全運會，又稱未曾想全運會的目標。早前家朗指未決定是否參加下一屆奧運，他表示，很希望港隊花劍男團於奧運出線，但需要考慮自己年齡越來越大，擔心身體未應付。

他又指，對日後人生規劃，暫未有想法，現時正在浸大修讀體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程，這是未來發展方向之一。

▲ 「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」表揚運動員創佳績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式。 （馮漢柱攝）

巴黎奧運雖然閉幕將近兩個月，為表揚港隊在2024巴黎奧運會創歷史佳績，馬會今日（13日）在沙田馬場舉辦「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式。劍擊金牌得主張家朗、江旻憓，以及摘下兩面游泳銅牌的何詩蓓應邀出席。

馬會表示，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在頂尖大型運動會中勇奪獎牌的運動員；於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦獲頒獎金以作鼓勵。計劃發放超過1,700萬港元的現金獎勵，予在巴黎奧運取得獎牌及位列前八名的中國香港運動員，肯定他們所付出的努力和汗水。

馬會指，沙田馬場今日提早於10時35分開放，讓更多市民能夠參與「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，多名參與巴黎奧運的中國香港運動員已應邀出席，當中包括劍擊金牌得主張家朗、江旻憓，以及摘下兩面游泳銅牌的何詩蓓。

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