署長分享｜Ian符理想伴侶條件？　羅淑佩笑言：有個咁嘅仔就唔錯啦！

▲ 房屋署署長羅淑佩是本地男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠粉「Hellosss」。（資料圖片）

眾所周知，房屋署署長羅淑佩是本地男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠粉「Hellosss」。羅淑佩今日（13日）在電台節目被問到Ian是否符合她的理想伴侶條件時，笑言「做得佢阿媽有找喎」，「如果有個咁嘅仔就唔錯啦!」

羅淑佩今日接受港台節目《舊日的足跡》訪問，被主持人車淑梅問到，她喜歡Ian會否擔心被外界稱為「追星」署長。羅淑佩形容「我唔係追星」，只是有自己喜歡的歌手，與普通人一樣，直言「唔知點解而家大家有自己喜歡嘅歌手就變咗追星。」

她認為人需要一定娛樂放鬆，故自己都會看演唱會、聽歌，形容不是大不了的事，反問「我去到呢個年紀，點解大家覺得唔可以再做返一啲大家都做嘅事情呢？」

至於會否因「追星」受關注，而減少出席演唱會等，羅淑佩笑言「我都唔係去好多」，稱今個夏天只去了鄭秀文、郭富城、Ian，以及另外一、兩位歌手的演唱會。她又提到，最近因巴黎奧運而留意國乒隊，早前國家金牌運動員訪港期間，更成功與「六金王」馬龍合照握手，感到好開心。

羅淑佩：我做得佢（陳卓賢 Ian）阿媽有找喎!

談到感情生活，羅淑佩則坦言「就係一個人囉」，指自己沒有追求、是天意，又否認要求太高，「冇嗰喎，不過去到我呢啲年紀就唔再傾呢個問題啦。」

被問到Ian是否符合她的理想伴侶條件，羅淑佩就驚訝回應「吓？我做得佢阿媽有找喎」，又表示「我覺得如果有個咁嘅仔就唔錯啦。」

除了聽歌等放鬆，平日會如何減壓？羅淑佩透露有每周運動一次的習慣，指人到了一定年紀，便會面對新陳代謝變慢、骨質疏鬆的問題，建議女士做負重運動，保持肌肉及骨骼密度。她並說「雖然有啲網民話，做運動做得咁多都係肥，但等你年紀大啲你就知㗎啦」；且說父母都「有啲大隻。」

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