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甲狀腺眼病│眼凸與重影或涉甲狀腺上眼　眼科醫學院：50歲以上男士、吸煙、壓力大屬高危因素

社會

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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眼科醫學院呼籲關注甲狀腺上眼，50歲以上男士、壓力大高危。

【眼凸/重影/甲狀腺上眼/50歲以上/男士/吸煙/壓力大】免疫系統失調一旦攻擊甲狀腺，可能會導致甲亢；倘若攻擊眼部組織，便可能導致甲狀腺眼病。

有醫生指出，甲狀腺眼病與甲狀腺功能沒有直接關係，但有三至五成患者可能同時患上甲亢及甲狀腺眼病，同時亦有大約有5至7%的甲狀腺眼病患者，甲狀腺功能一直正常。醫生建議，甲狀腺病患者應該每兩個星期至一個月進行檢查，一般市民亦可以留意有否出現眼凸、重影的情況並及時求醫。 

香港眼科醫學院及香港眼科學會今（13日）舉行甲狀腺眼病公眾教育活動，香港眼科醫學院院長、眼科專科楊鳳儀醫生指出，甲狀腺眼病俗稱「甲狀腺上眼」為自身免疫疾病，此病可以攻擊眼組織，包括眼皮、淚腺、眼外肌肉和眼眶脂肪組織，導致發炎、增生及結疤的情況。其中男士、年齡大於50歲、吸煙、二手煙、壓力大等為高危因素。

香港眼科學會會長、眼科專科李琬微醫生指，甲狀腺眼病會導致眼凸、斜視重影、眼皮重影、眼皮腫脹等情況，嚴重更可能出現致盲併發症。香港眼科醫學院理事會成員、眼科專科莊金隆醫生指，本地早期中至重度甲狀腺眼病患者，大部分出現所謂冷表現，即低（活躍）度漸進惡化型甲狀腺眼病，這類患者對非手術聯合免疫治療（靜脈類固醇注射、眼眶電療、免疫抑制劑）有非常好反應。

年約40歲的Alan大約在兩年前確診患上甲亢，其後開始出現眼凸、眼腫、眼睛閉合不全、畏光、眼乾、重影、眼朦等症狀。經網上搜尋資料，他懷疑自己患上甲狀腺眼病，於同年向眼科專科醫生求醫並確診。醫生當時診斷Alan病情屬較嚴重病例，建議接受三聯治療，約兩個月後病情開始受控。現時，Alan需要繼續服用免疫抑制劑，並待醫生進一步確認病情穩定後考慮眼眶減壓手術，改善眼凸的情況。

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