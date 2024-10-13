插錯鼻胃喉│盧寵茂：指示公院短時間內強化鼻胃喉程序能力　檢視醫學院臨床培訓

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東區醫院一位76歲病人上周原定照腸鏡，並透過插鼻胃喉輸注藥水，不過插錯支氣管，是今年公院第二宗同類事件。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，再次發生同類事件牽涉系統性問題，已指示醫院管理局在今個月內，提供培訓來強化實習醫生，特別是在鼻胃喉方面的能力，希望可以針對這兩個個案作持續改善，並確保市民對這個步驟不會太擔心。

他表示，需要加強對這些實習醫生在工作上的支援，鼓勵他們遇到問題時要提出，高級醫生要給予他們多些支援。他提到，要積極面對和培訓實習醫生，確保他們有更多在職的培訓，從而提供較好的服務。至於有建議相關程序不再交由實習醫生進行，盧寵茂指，不會同意如個別實習醫生可能出現問題的時候，一刀切要他們不要做，「因為若果不做，他們永遠不會懂得做。」

盧寵茂亦提到，問題根源可能牽涉醫學院的臨床培訓，他指，實習醫生臨時註冊其實本身已經有醫生的職權，醫學院的培訓不只是書本上的，是要一些實戰經驗，需確保醫學生出來做實習醫生，拿到臨時註冊牌照的時候，他們有足夠的臨床能力，會與兩間醫學院檢視教學方面，特別是臨床培訓，包括常見醫療步驟的培訓是否足夠、有否實戰經驗，會與醫學院溝通，「我們要確保畢業生都是fit for practice。」

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