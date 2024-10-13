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打擊濫用公屋｜羅淑佩料單位收回量持續處高位　揭14公屋戶有內地物業

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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房屋署署長羅淑佩。（資料圖片）

政府近年加強打擊濫用公屋。房屋署署長羅淑佩今日（13日）在電台節目表示，上個財政年度共透過「打濫」收回約2,800個單位，連同主動交回、違反租約等而收回的單位，有約1.55萬個，相信每年收回的公屋單位會持續處於高位。

房署在上個財年共收回約1.55萬個公屋單位，羅淑佩指「綠置居」如長沙灣麗玥苑的銷情佳，「居屋2024」所推出5個屋苑亦正接受申請，加上減息周期吸引市民置業，相信每年收回的公屋單位仍會處於高位。

她又指，房署今年4月要求約25.4萬公屋戶申報入息和資產，收回超過99%申報表，當中45戶並未回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。就其他已申報個案，署方會與土地註冊處對照，核實住戶是否有私人住宅物業。

銀行和保險業界提供海外資產追查辦法

至於調查租戶的海外資產，羅淑佩坦言在目前地緣政治下較困難，但並非完全無方法，如銀行和保險業界已提供追查辦法，但不便披露太多，以免有人作出規避。 

她續稱，打擊濫用公屋已成社會共識，署方不時收到投訴和舉報，「超碼講到邊個省、邊個市有物業，我哋會上去問。」至今發現14宗公屋租戶有內地物業，會進一步檢視相關物業價值，若超出資產限額，將收回單位。

她又說，曾有公屋租戶「租上租」，以5倍租金把單位出租給他人，署方透過「放蛇」等方法調查後，成功收回單位；亦曾有租戶在網上刊登出租廣告，但在「打濫」雷厲風行下，相關情況已收斂。

被問到部份公屋邨近年被發現停泊不少名車，羅淑佩指署方會著重調查樓齡較新的屋邨，了解車主是否有隱瞞或虛報資產。

何伯何太濫用公屋？ 羅淑佩：唔想幫任何人刷流量

就城中熱話「何伯何太」被質疑濫用公屋，羅淑佩就指「唔想幫任何人刷流量」；並指有時當時人的說法未必完全是實況，強調房署會做好把關，若有足夠證據，一定會有行動。她又說不會見何伯和何太，笑言「驚佢開live（直播）。」

不同意因「細路仔返學唔方便」拒搬過渡屋

針對有基層家庭因個別過渡性房屋或簡約公屋位置較遠，怕「細路仔返學唔方便」而拒絕入住，羅淑佩不同意有關做法，稱她過往不時探訪基層市民，劏房居住環境十分惡劣，長期下去兒童會較少說話、害羞、不開心。但若搬到過渡屋或簡約公屋，有較多活動空間，加上營運組織會舉辦活動，小朋友社交會更好。

她強調「到底係你小朋友住3年劏房，社交無咁好好啲，定係搬去過渡屋好啲？小朋友3歲到6歲，嗰段成長時間係追唔返」；又稱兒童不會太難適應在新環境認識新朋友，但若為了留在原區而放棄改善居住環境，影響子女身心成長，是得不償失。

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