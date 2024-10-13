北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元

▲ 西九龍高鐵站下午有大批市民手持行李回港。 （曾秋文攝）

今日（13日）是重陽節長假期的最後一日，大批市民今午乘高鐵返港，西九龍站人潮洶湧，的士站大排長龍，至少要等半小時才能上車。有返港市民指，一家三口到深圳旅遊2日，不但住五星級酒店，購物及用膳更豪花至少7,000元，形容內地物價低且治安良好 。有市民則直言戰利品塞滿兩個行李喼，稱內地餐飲便宜，故一有假期便會與家人北上。

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大批港人在重陽節假期期間北上旅遊，TOPick記者今午到西九龍高鐵站視察，站內人山人海，迫滿滿載而歸的市民。其中，市民陳先生一家三口到深圳旅遊2日，起碼消費了7,000元。他指在內地會展站的基本上都是港人，料港人已「去厭」本地景點，故個個都北上。他並以自己為例，指很多時都會與家人每周北上一次，因為洗費相對低，且認為現時內地治安非常好，感覺很安全 。

市民周小姐一家四口則到廣州玩了3日，形容北上時人頭湧湧，花了很多時間才順利過關。她稱這幾日在廣州以「飲飲食食」及購物為主，戰利品塞滿兩個行李箱；又稱在內地碰面的以港人居多。

被問到是否經常北上消費，周小姐坦言一有假期便會與家人北上，原因是餐飲較便宜，「在港吃火鍋4個人永遠都要1,000元以上，但在內地1,000元已經可以吃到很多餐。」

另外，何小姐與丈夫及3歲女兒到福田玩了3日，期間以逛商場為主。她說由於預先購買了高鐵來回票，故感覺很方便；又說福田比想像中少港人，或因當地距離香港較近，很多市民均已前往多次。至於北上頻率，何小姐指由於女兒年紀尚小，故都是趁長假期才會北上。

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