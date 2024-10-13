世界運動會｜香港巡迴賽一連兩日西沙GO PARK舉行　港隊奪3金1銀3銅

▲ 港隊派出約11人出戰「世界運動會香港巡迴賽2024」。（大會提供）

中國銀行（香港）全力支持的「世界運動會香港巡迴賽2024」，昨（12日）起一連兩日於西沙GO PARK舉行。賽事包括啦啦操、自由式輪滑及武術3個項目，共產生約36面獎牌及11張成都世運入場券。港隊派出約11人出戰，共奪得3金1銀3銅。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

世界運動會香港巡迴賽昨展開，來自30多個國家和地區的的88名運動員在啦啦操、自由式輪滑及武術賽事中展開激烈對戰，爭取明年在成都舉行的世界運動會參賽資格。

港隊首日便有好成績，奪下1銀3銅，包括盧信均和梁悅靈分別在「自由式輪滑-速度過椿女子組」取得1銀1銅；李健乘在「套路南拳-南棍男子」奪銅；及莫宛螢在「套路太極拳-太極劍女子」取得銅牌，成績令人振奮。

而今日（13日）港隊續帶來好消息，劉寶欣在「套路南拳-南刀女子組」取得香港第1金，楊頌熹則在「套路太極拳-太極劍男子組」贏下第二面金牌，加上沈曉榆在「套路長拳-劍術 槍術女子組」再奪1金，一口氣為港隊連贏3面金牌。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

市民除了可在現場或透過直播觀賞賽事，由上周五（11日）起至今（13日），更可免費參與多項活動及體驗，包括特色文創遊戲、劍擊試玩、攀石試玩、武術表演等，且可光顧香港地道食品攤位，以及欣賞音樂演出。

適逢熊貓熱潮襲港，現場亦特設「熊貓世界」，由香港本地藝術家安泰及學生，設計75隻採用回收膠樽和廢紙製成、以運動及香港特色造型現身的熊貓。

財政司副司長黃偉綸上周五（11日）出席巡迴賽開幕禮致辭時指，「世界運動會香港巡迴賽2024」首次在港舉行，感謝國際世界運動會總會選擇香港作為主辦城市。他又感謝新鴻基贊助西沙GO PARK，為香港體育推廣作出貢獻，並促進國際交流與合作，希望未來能支持更多盛事在港舉行。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】