施政報告2024前瞻｜23環團交氣候政策建議書　倡訂全面落實垃圾徵費時間表等

▲ 23個環團倡訂全面垃圾徵費時間表。（黃小冰攝）

【施政報告2024 / 施政報告環保 / 垃圾徵費 / 氣候行動藍圖】氣候危機日益嚴峻，新一份施政報告發表在即，23個環團及關注團體聯合向特首李家超提交氣候政策建議書，提締造循環經濟框架等5大範疇的建議，包括制定全面實施垃圾徵費時間表、盡快落實各生產者責任制，及成立氣候變化技術委員會等，促採取更積極的氣候行動。

團體早前召開聯合記者會。綠色和平項目主任伍漢林表示，垃圾是溫室氣體主要排放源，政府大部分廢物政策集中於回收，惟本港過去數年的垃圾量仍持續上升，認為須多管齊下，透過生產者責任制及垃圾徵費等達致源頭減廢，促在明年或以前就膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池等實施生產者責任計劃；同時年底前在轄下建築物試行垃圾徵費，並制定全面實施時間表；而綠在區區也應拓展功能，包括提供可重用器皿或工具借還系統等。

施政報告2024丨為不同行業制定減排目標

另外，政府將於2026年更新《香港氣候行動藍圖》，思匯政策研究所項目主管譚芷菁指，現有藍圖雖列有減碳目標及各項行動，但未有釐清和公布每項政策減排量、如何達至總減排量，亦無機制向公眾滙報減碳進度；而「氣候變化及碳中和督導委員會」也無公布會期、議程及有關工作計劃等。

她促政府建構全面的氣候治理框架，除加強督導委員會權限和資源，釐清各部門職責，並設立嚴格的報告機制外，也應參考外國，額外成立由科學人員、環團等組成的「氣候變化技術委員會」，就氣候變化影響和所需的行動等向督導委員會提供意見。同時將氣候議題帶入不同範疇，如金融、運輸、教育等，並為不同行業制定減排目標。

大自然保護協會氣候變化研究員梁沛健就建議政府把「基於自然的解決方案」（NbS），納入氣候政策、城市規劃和基建設計，如北部都會區發展，透過修復陸地及海洋生態增強抵禦極端天氣的能力及保護生物多樣性。他提到，內地或外國很多政府已將NbS納入政策，更有部門專責推行，促明年底前成立NbS專家中心，並在2030年前至少修復30%退化生態系統，同時加強研究NbS，建立衡量標準和設置認證系統等。

其餘建議包括將「不造成重大損害」原則納入到香港可持續金融分類目錄中、建立防止「漂綠」機制；檢討《香港電動車普及化路綫圖》至涵蓋所有類型的車輛等。

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記者：黃小冰