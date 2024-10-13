  • 27°C
香港時間：20241013日 (日) 23:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寵物巴士｜九巴與開大旅遊今起推「寵物巴士遊」　5條假日路線$35一程

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

九巴「寵物巴士」今日正式啟航。（九巴圖片）

九巴與開大旅遊的「寵物巴士」今日（13日）正式啟航，之後逢周六日及公眾假期，市民都可帶同寵物一起乘搭5條「寵物巴士遊」路線，遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。

點擊圖片放大
+3
+2

九巴與開大旅遊於即日起，推出多個恆常「寵物巴士遊」行程，逢周末和假日由沙田及荃灣出發，往返多個寵物好去處，讓主人與毛孩享受搭巴士的樂趣，同時推動寵物友善社區。

寵物主人只要出發前在九巴網上商店預約，即可與愛寵在指定時間及日期登上巴士，甚至相約其他寵物朋友輕鬆往返不同地方遊玩，感受與愛寵同遊香港的樂趣。每名乘客可攜帶一隻寵物乘搭，每程35元。

值得留意的是，攜帶寵物上車的乘客必須為18歲或以上，且具備能力全程照顧及管束其寵物。而有關巴士的後排位置及上層後排位置為貓隻優先座位，攜帶其他寵物的乘客應使用其他座位。 

九巴會將部分收益捐予香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會和大樹下善待動物庇護站，支持他們關注動物權益的工作，爭取更寵物友善的社區環境。九巴亦會收集參加者意見，於未來推出不同「寵物巴士遊」，令主人與寵物出行更為方便。

「寵物巴士遊」路線：

「寵物巴士遊」路線。（九巴網頁截圖）

「寵物巴士遊」路線。（九巴網頁截圖）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
今日 17:59
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
世界運動會｜香港巡迴賽一連兩日西沙GO PARK舉行　港隊奪3金1銀3銅
今日 19:54
世界運動會｜香港巡迴賽一連兩日西沙GO PARK舉行　港隊奪3金1銀3銅
日本過江龍｜人氣冬甩店Mister Donut在港插旗　第二間分店料12月觀塘開幕
今日 21:25
日本過江龍｜人氣冬甩店Mister Donut在港插旗　第二間分店料12月觀塘開幕

你可能感興趣

北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
今日 17:59
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
世界運動會｜香港巡迴賽一連兩日西沙GO PARK舉行　港隊奪3金1銀3銅
今日 19:54
世界運動會｜香港巡迴賽一連兩日西沙GO PARK舉行　港隊奪3金1銀3銅
日本過江龍｜人氣冬甩店Mister Donut在港插旗　第二間分店料12月觀塘開幕
今日 21:25
日本過江龍｜人氣冬甩店Mister Donut在港插旗　第二間分店料12月觀塘開幕
白石角 大樹下善待動物庇護站 好去處 香港拯救貓狗協會 愛護動物協會 九巴 馬灣 西九文化區 沙田 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月13日 時間16:05）
工業意外｜機場行李貨運裝卸員墮地受傷　留醫四日後不治
工業意外｜機場行李貨運裝卸員墮地受傷　留醫四日後不治
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊
突發意外｜51歲男馬鞍山昂平高原玩滑翔傘　降落失控撞傷行山女
突發意外｜51歲男馬鞍山昂平高原玩滑翔傘　降落失控撞傷行山女
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬