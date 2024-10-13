寵物巴士｜九巴與開大旅遊今起推「寵物巴士遊」　5條假日路線$35一程

▲ 九巴「寵物巴士」今日正式啟航。（九巴圖片）

九巴與開大旅遊的「寵物巴士」今日（13日）正式啟航，之後逢周六日及公眾假期，市民都可帶同寵物一起乘搭5條「寵物巴士遊」路線，遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。

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九巴與開大旅遊於即日起，推出多個恆常「寵物巴士遊」行程，逢周末和假日由沙田及荃灣出發，往返多個寵物好去處，讓主人與毛孩享受搭巴士的樂趣，同時推動寵物友善社區。

寵物主人只要出發前在九巴網上商店預約，即可與愛寵在指定時間及日期登上巴士，甚至相約其他寵物朋友輕鬆往返不同地方遊玩，感受與愛寵同遊香港的樂趣。每名乘客可攜帶一隻寵物乘搭，每程35元。

值得留意的是，攜帶寵物上車的乘客必須為18歲或以上，且具備能力全程照顧及管束其寵物。而有關巴士的後排位置及上層後排位置為貓隻優先座位，攜帶其他寵物的乘客應使用其他座位。

九巴會將部分收益捐予香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會和大樹下善待動物庇護站，支持他們關注動物權益的工作，爭取更寵物友善的社區環境。九巴亦會收集參加者意見，於未來推出不同「寵物巴士遊」，令主人與寵物出行更為方便。

「寵物巴士遊」路線：

▲ 「寵物巴士遊」路線。（九巴網頁截圖）

▲ 「寵物巴士遊」路線。（九巴網頁截圖）

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