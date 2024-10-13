日本過江龍｜人氣冬甩店Mister Donut在港插旗　第二間分店料12月觀塘開幕

▲ 日本人氣冬甩連鎖店Mister Donut第二間分店預計12月在觀塘開幕。

日本人氣冬甩連鎖店Mister Donut第二間分店預計12月在觀塘開幕！各位冬甩粉絲日後留港也可大飽口福，品嚐多款人氣產品。

Mister Donut早前宣布進駐香港，首間分店選址尖沙咀K11 Art Mall，將於本月26日正式開業，更開設官方ig及fb帳號。不過，首間分店未開，有眼利網民已發現第二間分店正在籌備中，觀塘apm已有寫著Mister Donut的圍板，預計12月開幕，為九龍東首店。

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Mister Donut1956年在美國創立，1971年由樂清（Duskin）引進日本，並在大阪府箕面市以直營方式開設了日本1號店。日本Mister Donut不斷研發適合當地的口味，以甜度清淡、產品精緻、造型多變為特點，成為日本最大的連鎖冬甩連鎖店。經營範圍更擴大至台灣、韓國、新加坡等地，現時全球有逾千間分店。

Mister Donut招牌產品有「波堤冬甩」（Pon de Ring），以其外脆內煙韌的口感大受歡迎。歐菲香（Old fashioned）系列冬甩、鬆餅等亦是人氣產品。

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