  • 28°C
香港時間：20241014日 (一) 10:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵車廂丨自私女「真。戀柱」背脊挨扶手　完全不理會其他乘客手被壓住

社會

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

自私女搭港鐵把背脊挨扶手，完全不理會其他乘客的手被她壓住。

港鐵車廂內的扶手柱，目的是讓乘客在列車郁動時緊握免跌倒，可是近日有人在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載短片，卻見在擠滿人的港鐵車廂內，有5位搭客分別緊握扶手，可是有另一位女乘客卻用背脊挨在柱上，就算壓住其他乘客的手，她也完全懶理繼續挨柱做「真。戀柱」。

從片長約11秒的有關短片所見，車廂內站滿人，當中共5人緊握扶手鐵柱，但一個紮馬尾的女士卻挨在柱上，雖然她理應感到其他人的手部，但卻繼續照挨，背脊壓在其他乘客的手，但在片中所見被的乘客卻沒開聲作出後對。

港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷

點擊圖片放大
+3
+2

港鐵車廂丨網民奇怪當場沒人反抗

網民對此分別提出意見，稱：「佢又無乜反應喎」、「咁都冇人出聲x先神奇」、「最憎呢啲人」等，更有人無奈表示：「日常發生的事」、「地鐵總有這些自私乘客，不用扶手，用身霸曬全條扶手鐵枝？!卻辛苦其他使用者，可惡!!」。

另外，有一批提解決意見：「直接叫佢唔好挨住碌柱咪得囉」、「出句聲咪得囉！」等。

港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」

港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂　網民奇怪：可以拎咁大架上車？

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

相關文章

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
19:00 2024/10/03
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴
17:07 2024/10/04
港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴
港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷
12:17 2024/10/10
港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷

你可能感興趣

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
19:00 2024/10/03
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴
17:07 2024/10/04
港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴
港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷
12:17 2024/10/10
港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓　網民反應兩極有人體諒有人嘲諷
網絡熱話 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊
急症室最長等候時間（10月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間04:05）
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
工業意外｜機場行李貨運裝卸員墮地受傷　留醫四日後不治
工業意外｜機場行李貨運裝卸員墮地受傷　留醫四日後不治
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元