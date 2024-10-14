港鐵車廂丨自私女「真。戀柱」背脊挨扶手　完全不理會其他乘客手被壓住

▲ 自私女搭港鐵把背脊挨扶手，完全不理會其他乘客的手被她壓住。

港鐵車廂內的扶手柱，目的是讓乘客在列車郁動時緊握免跌倒，可是近日有人在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載短片，卻見在擠滿人的港鐵車廂內，有5位搭客分別緊握扶手，可是有另一位女乘客卻用背脊挨在柱上，就算壓住其他乘客的手，她也完全懶理繼續挨柱做「真。戀柱」。

從片長約11秒的有關短片所見，車廂內站滿人，當中共5人緊握扶手鐵柱，但一個紮馬尾的女士卻挨在柱上，雖然她理應感到其他人的手部，但卻繼續照挨，背脊壓在其他乘客的手，但在片中所見被的乘客卻沒開聲作出後對。

港鐵霸位｜港女公審大叔霸4個位打橫瞓 網民反應兩極有人體諒有人嘲諷

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港鐵車廂丨網民奇怪當場沒人反抗

網民對此分別提出意見，稱：「佢又無乜反應喎」、「咁都冇人出聲x先神奇」、「最憎呢啲人」等，更有人無奈表示：「日常發生的事」、「地鐵總有這些自私乘客，不用扶手，用身霸曬全條扶手鐵枝？!卻辛苦其他使用者，可惡!!」。

另外，有一批提解決意見：「直接叫佢唔好挨住碌柱咪得囉」、「出句聲咪得囉！」等。

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