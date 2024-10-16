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在家上課｜挪威公司研發「機械人替身」　助請病假學童遙距上堂

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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挪威公司研發「機械人替身」，助請病假學童遙距上堂。

【返學/遙距學習/上堂】孩子生病上不了學要請病假， 家長難免擔心會跟不上課堂進度。挪威科技公司No Isolation研發了一款「機器人替身」，讓學童在家遙控機器人，無縫銜接課堂教學！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

綜合《CNN》等外媒報道，挪威科技公司No Isolation研發一款名為「AV1」的機器人，配搭可旋轉攝像頭及麥克風，作為「眼睛」和「耳朵」，因病或其他原因缺席課堂的學生，可遙控在學校的「機器人替身」，透過機械人的「舉手」功能，可回答課堂上老師的提問。AV1的「面部」還能顯示表情符號，讓同學仔生動地以表達自己的情緒。

多功能機器人替身 助請假學童保持學習

報道稱，在英國等17個國家及地區，已經有3000個AV1機器人投入使用。在英國，一個AV1的售價是3700英鎊（約3.75萬港元），年服務費為780英鎊（約7910港元），學校也可以150英鎊（約1520港元）租用。

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英國學童缺席問題嚴重，當地政府數據顯示，2023至2024學年，英格蘭地區因病缺席的學生比例約有7.8%，若能引入「機器人替身」讓學生能遠程上課，相信能幫助他們保持學習和集體生活。

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