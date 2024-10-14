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遊日注意｜北海道再爆「雪蟲災」　1原因大量繁殖　專家：忌拍打勿捽眼

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 18 分鐘前

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【北海道／雪蟲災/日本／初雪／滑雪／札幌／過敏】北海道是港人熱門旅遊勝地，惟近日有意前往要小心「雪蟲災」。近日有當地居民拍攝到漫天雪蟲的畫面，有專家預計可能會重現１年前雪蟲災害。雪蟲不但會造成過敏，一旦量多會造成惡臭，對居民造成困擾。專家警告，若有雪蟲入眼，切忌揉眼或拍打。

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雪蟲災害｜氣候變化導致雪蟲大量繁殖

綜合日媒報道，日本北部本周六（19日）預料將會有強烈冷空氣南下，接近北海道或高海拔地區可能會發生降雪。日本昆蟲專家秋元信一指出，日本雪蟲通常在每年初雪前出現，而近日已有北海道居民拍到雪蟲紛飛的畫面。專家表示，今年再次爆發雪蟲災害的可能性極高。

秋元信一續指，雪蟲大量繁殖源於氣候變化，因夏季至秋季的氣溫相當高，有利於雪蟲大量產卵。日本北海道札幌等地區在去年10月下旬亦曾有雪蟲大爆發，雪蟲有一種獨特的、像是油放久變質的臭味，當其數量多便會造成難聞氣味，讓當地居民不堪其擾。

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雪蟲災害｜專家警告：忌拍打或揉眼

他提醒，如果雪蟲落在衣物上，直接拍打可能會留下茶色痕跡，其液體若接觸到傷口或身體黏膜，更有可能產生過敏反應，有研究顯示，每10人就會有3人引發過敏。故此，他建議若雪蟲飛到身上，最好是輕拍衣物抖落，或使用氣壓瓶的風吹走雪蟲。他亦建議外出避免穿著毛衣等衣物，最好穿著如運動服、雨衣表現較光滑的衣服，較容易將雪蟲抖落。

另外，他亦提醒雪蟲數量眾多，一旦飛進眼睛切勿揉眼，立刻用清水沖洗為佳，若情況嚴重盡快就醫。

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