  • 29°C
香港時間：20241014日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

精神健康｜精神健康：關愛同行　助人助己

醫健人物

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

患病不是一道是非題，沒有對錯成敗之分，而是每個人都可能需要面對的基本生活課題。患病是人生的必經過程，精神科疾病與其他疾病一樣，透過一些身體徵狀向我們發出警號，提醒我們要作出適當的改變，讓生活重回正軌。事實上精神疾病患者亦同時於社會中擔當著家人、同事、同學、朋友等不同角色，一直在我們身邊生活，大家應彼此包容，互相諒解，才能共同建構一個友善的社會。

患病只是人生階段

精神科疾病以「人」為主體，與生活緊密相連，而且涵括的範圍廣泛，涉及認知功能、思維、情緒、行為及心理健康的一系列問題。臨床上，醫生主要透過觀察患者的病情演變，以及當下的表現作出診斷。由於精神科疾病的複雜及多樣性，治療上需要身邊人一同投入，給予患者支持及關懷。

精神科專科熊丞荃醫生指出，精神科疾病的患者並非與眾不同，只要適當地作出治療後便可改善。「醫生在診斷精神科疾病時，需要以人的生活為基礎，理解疾病在患者身上的表現，並評估這些表徵如何影響患者的生活能力。這個過程需要結合患者本身的背景和處境，並視每個人為獨特的個體，去認識和了解他們。因此，精神科疾病不可單純地以器官功能作為切入點，亦不可單單透過體格檢查，如血液檢測、影像掃描來做判斷。而在精神科疾病的治療上，除了患者的個人參與，患者周圍的人亦需要做出改變，才能令患者的精神健康和整體生活得到改善。」

熊醫生補充，疾病不是單靠患者便能獨自解決的問題，患者及照顧者雙方都需要提升對疾病的認識，接納自己或身邊人生病，同時配合治療。即使過程中遇到困難，雙方應保持平等，並多關懷自己及對方，給予時間及空間，務實地解決問題，才能助達至長久復原。

包容及平等 共同成長

當普遍社會對精神科疾病缺乏認知，就容易令患者受到不公平對待及歧視。「大眾對『精神病』一詞有不同的解讀，是平常的事，並不代表有敵意。但當對『精神病』加上負面標籤及情緒，如排斥及恐懼，便是歧視，這更會加重患者和照顧者的心理壓力，令他們的處境變的更加困難。」

「精神疾病康復的過程有起有落，當中需要很多支持和陪伴。認識和接納精神疾病是社會上每一個人的共同責任。我們應該保持平常心，透過日常生活的經歷去不斷學習和體驗相關的課題，當中的得著，在有需要時更可助己助人。」熊醫生以自己的成長過程舉例：「人生不同階段的經歷，都會影響我們的價值觀。中學生時代，學校的教育向我散播了關懷及體諒種子；當作為醫學生時，我學習到精神科的專業醫學知識及應用；在成為專科醫生的路途中，我與患者長時間在病房相處及生活，更深入地了解每位患者的故事。過程中我漸漸明白，除了醫病外，我需要融入到患者的生活當中，與他們的家人一同輔助患者。整個過程我們互相陪伴，共同成長，彼此學習。」

此外，在生活上我們可透過接觸患者，增加對精神健康及疾病的認識。熊醫生建議有興趣參與社區精神健康推廣活動，或日後有志從事相關工作的中三或以上中學生，可參加由香港精神科醫學院現正舉辦的《「米青年」精神健康大使計劃》。參加者除了可以參與及籌備計劃活動，更能親身接觸復原人士，增加對精神健康的認識，了解他們的復原之路。
熊丞荃醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 熊丞荃 精神科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
17:58 2024/07/18
精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
精神健康︱30歲港女常胃痛揭患創傷後遺症　嘆病因源自童年感激丈夫陪伴走出陰霾【附複雜性創傷後遺症6大誘因】
18:38 2024/03/05
精神健康︱30歲港女常胃痛揭患創傷後遺症　嘆病因源自童年感激丈夫陪伴走出陰霾【附複雜性創傷後遺症6大誘因】
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌
13:12 2024/03/01
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌

你可能感興趣

精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
17:58 2024/07/18
精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
精神健康︱30歲港女常胃痛揭患創傷後遺症　嘆病因源自童年感激丈夫陪伴走出陰霾【附複雜性創傷後遺症6大誘因】
18:38 2024/03/05
精神健康︱30歲港女常胃痛揭患創傷後遺症　嘆病因源自童年感激丈夫陪伴走出陰霾【附複雜性創傷後遺症6大誘因】
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌
13:12 2024/03/01
精神暴力丨28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌

最新專欄文章

中風危機｜中風之後飲食易「落錯格」？　穴位助你「食順啲」
2024/10/10
中風危機｜中風之後飲食易「落錯格」？　穴位助你「食順啲」
婦科疾病｜月經失調勿輕視病情嚴重或需手術治療　配合術後護理加快康
2024/10/09
婦科疾病｜月經失調勿輕視病情嚴重或需手術治療　配合術後護理加快康
飲食攻略｜BMI超過呢個指數即屬肥胖　中醫揭肥胖與脾胃功能有關　分享1款湯水健脾祛濕
2024/10/08
飲食攻略｜BMI超過呢個指數即屬肥胖　中醫揭肥胖與脾胃功能有關　分享1款湯水健脾祛濕
KO失眠︱失眠或與情緒問題有關　認清病因對症下藥 擺脫失眠困擾
2024/10/08
KO失眠︱失眠或與情緒問題有關　認清病因對症下藥 擺脫失眠困擾
世界腦膜炎日｜腦膜炎可迅速奪命外遊要小心　大使分享自身經歷 籲及早接種疫苗 減感染風險
2024/10/04
世界腦膜炎日｜腦膜炎可迅速奪命外遊要小心　大使分享自身經歷 籲及早接種疫苗 減感染風險
健康問題 精神病 壓力 治療 網絡熱話

最高瀏覽

香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
香港運動員｜呻返工辛苦「成日要睇人面色」　江旻憓：向一眾打工仔致敬
急症室最長等候時間（10月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月14日 時間12:05）
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
北上豪玩｜西九龍站下午回港人潮洶湧　有市民去深圳2日豪花至少7千元
傷人襲擊｜土瓜灣婦人揮刀斬夫　涉襲擊被捕
傷人襲擊｜土瓜灣婦人揮刀斬夫　涉襲擊被捕