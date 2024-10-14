精神健康｜精神健康：關愛同行　助人助己

患病不是一道是非題，沒有對錯成敗之分，而是每個人都可能需要面對的基本生活課題。患病是人生的必經過程，精神科疾病與其他疾病一樣，透過一些身體徵狀向我們發出警號，提醒我們要作出適當的改變，讓生活重回正軌。事實上精神疾病患者亦同時於社會中擔當著家人、同事、同學、朋友等不同角色，一直在我們身邊生活，大家應彼此包容，互相諒解，才能共同建構一個友善的社會。

患病只是人生階段

精神科疾病以「人」為主體，與生活緊密相連，而且涵括的範圍廣泛，涉及認知功能、思維、情緒、行為及心理健康的一系列問題。臨床上，醫生主要透過觀察患者的病情演變，以及當下的表現作出診斷。由於精神科疾病的複雜及多樣性，治療上需要身邊人一同投入，給予患者支持及關懷。

精神科專科熊丞荃醫生指出，精神科疾病的患者並非與眾不同，只要適當地作出治療後便可改善。「醫生在診斷精神科疾病時，需要以人的生活為基礎，理解疾病在患者身上的表現，並評估這些表徵如何影響患者的生活能力。這個過程需要結合患者本身的背景和處境，並視每個人為獨特的個體，去認識和了解他們。因此，精神科疾病不可單純地以器官功能作為切入點，亦不可單單透過體格檢查，如血液檢測、影像掃描來做判斷。而在精神科疾病的治療上，除了患者的個人參與，患者周圍的人亦需要做出改變，才能令患者的精神健康和整體生活得到改善。」

熊醫生補充，疾病不是單靠患者便能獨自解決的問題，患者及照顧者雙方都需要提升對疾病的認識，接納自己或身邊人生病，同時配合治療。即使過程中遇到困難，雙方應保持平等，並多關懷自己及對方，給予時間及空間，務實地解決問題，才能助達至長久復原。

包容及平等 共同成長

當普遍社會對精神科疾病缺乏認知，就容易令患者受到不公平對待及歧視。「大眾對『精神病』一詞有不同的解讀，是平常的事，並不代表有敵意。但當對『精神病』加上負面標籤及情緒，如排斥及恐懼，便是歧視，這更會加重患者和照顧者的心理壓力，令他們的處境變的更加困難。」

「精神疾病康復的過程有起有落，當中需要很多支持和陪伴。認識和接納精神疾病是社會上每一個人的共同責任。我們應該保持平常心，透過日常生活的經歷去不斷學習和體驗相關的課題，當中的得著，在有需要時更可助己助人。」熊醫生以自己的成長過程舉例：「人生不同階段的經歷，都會影響我們的價值觀。中學生時代，學校的教育向我散播了關懷及體諒種子；當作為醫學生時，我學習到精神科的專業醫學知識及應用；在成為專科醫生的路途中，我與患者長時間在病房相處及生活，更深入地了解每位患者的故事。過程中我漸漸明白，除了醫病外，我需要融入到患者的生活當中，與他們的家人一同輔助患者。整個過程我們互相陪伴，共同成長，彼此學習。」

此外，在生活上我們可透過接觸患者，增加對精神健康及疾病的認識。熊醫生建議有興趣參與社區精神健康推廣活動，或日後有志從事相關工作的中三或以上中學生，可參加由香港精神科醫學院現正舉辦的《「米青年」精神健康大使計劃》。參加者除了可以參與及籌備計劃活動，更能親身接觸復原人士，增加對精神健康的認識，了解他們的復原之路。

熊丞荃醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

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