本地遊｜太古廣場VISTY PLAYGROUND藝術裝置　日系潮人Verdy創Visty怪獸打卡良機

由即日開始在金鐘太古廣場舉行「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」藝術裝置，背後的設計師正是近年蜚聲國際，在時裝和潮流界爆紅的平面設計師Verdy，他來頭不少，既為Kenzo設計品牌字體，亦曾為BLACKPINK的《Born Pink》世界巡迴演唱會擔任藝術總監，是大家當下必須要認識的日本潮流中堅分子。

出生於大阪，於潮流界別火紅的Verdy，日常戴上cap帽、穿上黑tee和腳踏nike球鞋，和你我沒有太大分別。今天他的作品可見於不同的時裝品牌身上，誠然，成名過程亦離不開依循著今天的「成名方程式」-----和品牌聯乘、名人效應和開設快閃店而爆紅，但風光背後，亦自有一番的堅持和低潮期。

▲ 「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」其實就是一個「波波池」，目的其實好簡單就是Verdy盼望在艱難時刻為大家帶來歡樂。（圖片品牌提供）

Verdy的中學時代已經對街頭文化如塗鴉等非常著迷，亦熱衷於滑板運動和搖滾音樂，在大學時和朋友組織樂隊，當中的傳單就已經是他一手炮製。而隨著和朋友一起合作成立VK DESIGN WORKS 設計工作室，為不少次文化派對和音樂節作設計，但說到人生的轉捩點，就一定是那一件簡單地印上Girls Don't Cry極易辨識的美術字體印花tee。

Girls Don't Cry出頭天

相對於今天事業上的成功，Verdy不諱言曾遇上收入不穩的低潮期，在這歲月有幸得到太太的支持，亦因為太太喜歡英國樂隊The Cure的《Boys Don't Cry》歌曲，於是印製了tee獻給太太，同時亦將小量tee送給居住於洛杉磯的友人（當時他在當地以Wasted Youth身份舉行快閃店），誰不知竟然掀起搶購潮，不少名人爭相以穿著該tee為時尚象徵，當中包括David Beckham等，眼見反應大好，及後亦引伸到Verdy以Girls Don't Cry為名字成立品牌。

▲ 一件「Girls Don't Cry」印花tee令Verdy聲名大噪。（網上圖片）

刻下對於自己成名，能夠和不少人夢寐以求的品牌和歌手合作，他說：「自己都曾經經歷過生活迷茫的時候，但與此同時，你花在一個文化上的青蔥歲月是不會給浪費的，在某些人來看或許是不務正業的興趣，但我的成功無疑是對喜歡次文化的年輕人帶來啟發。」

VISTY PLAYGROUND即日開始

Verdy作為首次與香港市民來個正面接觸，來一次不求高深，但求開心的見面禮。由即日起在金鐘太古廣場舉行的「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」，既然以VISTY為題，那麼VISTY又是甚麼東西？

事源Verdy於2018年於村上隆的畫廊Kaikai Kiki Gallery舉行《Rise Above》個人展，當時就展出VICK和VISTY兩個集熊貓和兔子的混合體，前者是黑白色、後者以色彩繽紛示人，兩都希望在疫情時為大家帶來歡樂。

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今次太古廣場的裝置以VISTY為首，配合波波池、照相館、一系列獨家商品和Elephant Grounds的獨家VISTY主題咖啡杯和雪糕，身為Verdy支持者的潮人們，又怎可以少了這次「打卡」的機會呢﹗

VISTY PLAYGROUND@Pacific Place

日期：即日至10月27日

時間：10am - 10pm

地點：LG1層，Garden Court

產品查詢：yoox.com

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